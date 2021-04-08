Четверг, 8 Апреля 2021 11:30

АрмИнфо. Америабанк 12 апреля приступит к первичному размещению очередных траншей долларовых и драмовых именных, купонных и недокументарных облигаций с объемами эмиссии в $20 млн и 5 млрд драмов.

Об этом указано в проспекте эмиссии этого выпуска, размещенного на сайте Центробанка РА, согласно которому завершить размещение этих двух выпусков планируется 22 июня 2021 года. В рамках долларового транша будут выпущены 200 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону установлена в 4,5%. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в квартал. Полное погашение данного транша запланировано на 12 октября 2023 года.

В рамках же драмового транша будут выпущены 50 тыс облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов. Доходность по купону установлена в 9,5%. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в квартал. Полное погашение данного транша также запланировано на 12 октября 2023 года.

Желающие приобрести облигации этих выпусков могут перечислить средства на соответствующие счета открытые в Америабанке: для драмового транша - 1570043120372900, для долларового транша -

1570043100494501.

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 8 апреля с.г. котируется 20 выпусков облигаций Америабанка - 13 долларовых и 7 драмовых. Суммарный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $111.21 млн, а драмовых - 27.1 млрд драмов. Погашение долларовых траншей состоится в 2021-2023гг: в мае, сентябре и ноябре 2021г - четыре транша; в феврале, июне, июле, октябре и декабре 2022г - шесть траншей; в марте и мае 2023г - три транша. А драмовые транши будут погашены в сентябре 2021г (один), в феврале, июле и ноябре 2022г (четыре), в марте и апреле 2023г (два). По долларовым траншам установленная на момент выпуска доходность по купону колебалась в пределах 4,25-5,5%, а по драмовым - в диапазоне 9-9,75%. В 2021 году состоится полное погашение одного драмового транша (в сентябре) и четырех долларовых (в мае, сентябре и ноябре).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк занимает 2-ю позицию по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 106.9 млрд драмов или $204.6 млн. В годовом разрезе банк увеличил этот показатель на 96%, причем только за IV квартал - на 55,3%. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору пришлось порядка 25%. Америабанк весьма активен на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировав первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 января 2021г выступают Imast Group (CY) Limited (предыдущее наименование - Америя Груп (Си-Уай) Лимитед - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%.