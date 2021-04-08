Четверг, 8 Апреля 2021 11:12

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Франци в РА Джонатана Лакота.

Как сообщает пресс-служба президента РА, собеседники обсудили текущую повестку армяно-французских отношений, в том числе, перспективы развития экономического сотрудничества, в частности, в сфере технологий.

Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Отметим, что внешнеторговый оборот Армении со странами ЕС в январе-феврале 2021г задержался в нисходящем тренде с ускорением годовых темпов с 1,9% до 3,2%, составив $188.9 млн. Отрицательное сальдо внешней торговли Армении со странами ЕС составило $36.4 млн, увеличившись в январе-феврале 2021г на 19,3% годовых (против спада на 23,4% в тот же период 2020г). Доля внешнеторгового оборота Армении со странами ЕС в общей структуре внешней торговли повысилась в годовом разрезе с 18,8% до 20,4%.

В структуре внешней торговли Армении со странами ЕС на долю Франции приходится 9% или $16.9 млн (с ухудшением годовой динамики с 61,5%-го роста на 1%-ый спад). Отрицательное сальдо внешней торговли Армении с Францией сократилось на 6,8% до $14.95 млн. Экспорт во Францию подскочил в 2,1 раз - до $981.5 тыс, при спаде импорта товаров из Франции на 4,1% - до $15.9 млн, в то время как годом ранее внушительный подскок наблюдался по импорту (в 2 раза) при весомом спаде экспорта (на 80,1%).