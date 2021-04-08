Четверг, 8 Апреля 2021 10:07

АрмИнфо.Ардшинбанк и Visa предлагают своим клиентам «умные» платежные кольца Visa Payment Ring. Платежные кольца Visa впервые представлены в Армении. Visa Payment Ring - первое носимое устройство со встроенным NFC-модулем в виде кольца с возможностью осуществления платежей и привязкой к счету держателя карты Visa.

С помощью Visa Payment Ring потребители могут быстро и удобно оплачивать продукты и услуги простым поднесением кольца к платежному терминалу бесконтактной оплаты. Кольца обладают полным функционалом привычной пластиковой карты. При этом оплата до 20 000 драмов производиться без ввода ПИН-кода, как в случае безналичных платежей по бесконтактным картам.

Кольцо изготовлено из высококачественной керамики, имеет современный вид и может стать модным аксессуаром.

«Рынок платежных услуг динамично развивается, появляются новые предложения в области высоких инновационных технологий, которые призваны значительно ускорить процесс оплаты, сделать его более удобным и безопасным. А в случае платёжных колец еще и модным, ведь платёжное кольцо можно носить и как украшение. Безусловно, платежные кольца Visa Payment Ring - достойная альтернатива другим способам оплаты. Уверен, что этот новый платежный инструмент станет популярным среди клиентов Ардшинбанка», - прокомментировал новость Директор розничного бизнеса Ардшинбанка Артак Хачатрян.

«Visa Payment Ring с функцией осуществления платежей позволяет потребителям пользоваться всеми преимуществами бесконтактных технологий для удобных и безопасных покупок, — отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона. «Это кольцо является одним из примеров актуальных инновационных разработок, которые Visa постоянно создает, чтобы обеспечить повсеместный прием цифровых платежей и движение к безналичной экономике».

Кольцо можно заказать в головном офисе или в любом отделении Ардшинбанка.

Напомним, Ардшинбанк в 2020 году был признан международной платежной системой Visa крупнейшим эмитентом своих карт в Армении.

Инфраструктура обслуживания платежных карт Ардшинбанка включает 60 отделений, 138 банкоматов, 670 торговых терминалов, более 2000 терминалов самообслуживания по всей Армении.