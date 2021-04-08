Четверг, 8 Апреля 2021 10:06

АрмИнфо.В Армению прибыла партия российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук советник посольства России в Армении Павел Курочкин.

"Встретили в Армении совместно с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА российскую вакцину "Спутник V"", - сообщил Курочкин.

Как ранее сообщало АрмИнфо, глава аппарата правительства Армении Арсен Торосян днями ранее отмечал, что в ближайшие дни в РА поставят 15 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". Добавив, что в целом армянская сторона попробует приобрести до 100 тыс. доз вакцины.

Меж тем, накануне, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Еревану нужно более миллиона доз вакцины от COVID-19. По словам Пашиняна, российская вакцина в деле уже доказала свою эффективность и для Армении важно приобрести ее. Премьер сообщил, что 8 апреля в Армению прибудет новая партия российской вакцины - 15 тысяч доз. "Но мы нуждаемся больше чем в 1 млн доз", - заявил он. Владимир Путин обещал обеспечить потребности Армении в вакцине. "У нас производство раскручивается. Думаю, что решим эту проблему, не в ущерб российских потребителей. Объём производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны", - подчеркнул президент РФ.

Напомним, что ранее стало известно, что, невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины шведско-британского производства AstraZeneca, Армения импортировала первую партию препарата количеством в 24 тыс. доз.

Вакцинация в стране будет проходить на добровольной основе и предназначена для граждан, пребывающих в группе риска, в частности медперсонала, граждан старше 65 лет, а также граждан от 16 до 64 лет, имеющих хронические заболевания, сотрудников центров опеки за престарелыми, и их подопечных.

При этом ряд стран ЕС отказались от поставки вакцины AstraZeneca, или приостановили процесс вакцинации своих граждан ввиду зарегистрированных последствий. Сообщалось, что после инъекции у прошедших вакцинацию граждан развивались тромбоэмболические осложнения, кроме того были зарегистрированы случаи смерти.