Среда, 7 Апреля 2021 19:16

АрмИнфо.В Конверс Банке весенние праздники в самом разгаре.Банк продолжает праздничные предложения для женщин-держателей карт MasterCard Конверс Банка. И предлагает им возможность получить кэшбэк в размере 10% в магазинах Rouge, MAC, Jo Malone и Hermitage.

Женщины, не являющиеся клиентами банка, также могут воспользоваться этим предложением, получив платежную карту Woman’s Card, с годовой комиссией за обслуживание счета 0 драмов в течение всего срока действия карты.

Visa Pay Sticke или Visa mini-FOB (с аксессуаром) будет предоставлена держателям карт, которые в ходе акции произвели безналичные покупки на сумму 300 001 драм РА и более, без платы за обслуживание в течение всего срока действия карты.

Акция действует с 8 по 12 апреля включительно.