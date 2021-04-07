|Конверс Банк. Новая акция для женщин
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: За 2 года вдвое увеличилось количество переданных в суд уголовных дел по фактам пыток
|Владимир Путин обещал обеспечить потребности Армении в вакцине от COVID-19
|Путин: Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово- экономических связей, транспортных маршрутов в регионе
|Пашинян предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой АЭС в Армении
|Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе - Пашинян
|В день материнства и красоты группа женщин - оппозиционеров устроила марш протеста
|По приглашению руководителя Банка ВТБ Армения Ивана Телегина делегация мэрии города Еревана командирована в Россию
|Российский эксперт: Вброс о размещении турецких войск в Джавахети нельзя считать состоятельным
|Глава МИД Армении привлек внимание исполнительного секретаря ЭСКАТО на турецко-азербайджанскую агрессию против Арцаха
|Продолжение совместного цикла видео занятий между туркменским и армянским сельскохозяйственными вузами
|Песков: Путин и Пашинян обсудят двустороннюю повестку дня
|Сборная Армении триумфально стартовала в отборе на ЧМ-2022. В чем секрет успеха?
|Польша окажет содействие перемещенным арцахцам, обосновавшимся в Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и России обсудил вопросы, связанные с решением задач безопасности в Сюнике
|Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву
|Военный эксперт: Нужно думать об укреплении армяно-российского военного сотрудничества, а не выискивать проблемы
|Депутат от «Моего шага»: Если нас не изберут, мы просто уйдем
|В Ереване пройдет XVII Международный конкурс Хачатуряна
|Бабкен Тунян требует извинений от Гранта Багратяна
|Омбудсмен Армении: На дорогах возле сел Сюникской области и между общинами не должно быть азербайджанских солдат, знаков или флагов
|Правительство США предоставит Армении дополнительно $1 млн для содействия в борьбе COVID-19
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 20 человек
|Из Армении и Арцаха ответили на желание Турала Гянджалиева открыть в ближайшее время офис в Степанакерте
|Анна Нагдалян: Выдвигая ложную повестку о картах заминированных территорий, Азербайджан пытается оправдать свои действия перед международным сообществом
|Получив бизнес образование от АКБА Банка 25-летняя Лилит открыла свой гостевой бизнес
|Уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна прекращено
|Бездействие госорганов на явно спекулятивный демпинг в 2019-2020гг аукнулось к Пасхе 2021г дефицитом и резким подорожанием яиц - производитель
|Экс-начальник разведуправления Генштаба ВС Армении освобожден от должности советника Пашиняна
|Ряд организаций сферы здравоохранения запускают программу "Врачи для Арцаха"
|В армянских ВС уже стартовала масштабная реформа, которая также проводится в тесном сотрудничестве с российскими партнерами - Пашинян
|Пашинян заверяет: его отношения с армянскими военными нормализовались
|Франция намерена расширить партнерские отношения с Арменией в сфере вузовского образования
|В результате пожара в ТЦ "Сурмалу" полностью выгорели 18 павильонов и 4 склада с имуществом
|Экс-депутат от фракции "Мой шаг" назначен заместителем министра юстиции Армении
|АРФ "Дашнакцутюн" пока не определилась по вопросу участия во внеочередных выборах
|В Кремле подтвердили: Путин говорил по телефону с Кочаряном
|Граждане всё чаще обращаются за помощью в офис Омбудсмена Армении
|Организации гражданского общества Армении призывают главу ЮНЕСКО незамедлительно отправить миссию в зону карабахского конфликта
|Ашхабад - столица миротворчества
|Гражданин Армении в Турции был завербован азербайджанской спецслужбой - СНБ РА
|Дипломат: Война сделала реальностью часть "Плана Лаврова"
|Правозащитник: Молчание 17-ти в ответ на заявления Путина понятно. Непонятно молчание власти
|Азербайджанский политолог: Сегодня Россия руками Азербайджана побила Пашиняна, но нет гарантий перемены акторов
|Более десяти расчетов МЧС Армении тушили пожар торговом центре "Сурмалу"
|Политолог: Сейчас нет переговоров по карабахскому урегулированию, скорее идет попытка перезапуска процесса в рамках МГ ОБСЕ
|Армения заинтересована в том, чтобы поставки вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для ВС РФ - Пашинян
|В Армении число заразившихся коронавирусом и выздоровевших за сутки граждан почти сравнялось
|Турции необходимо изменить агрессивную политику в отношении Армении - Премьер
|Досрочные выборы в парламент не повлияют на характер армяно-российских отношений - Пашинян
|Франсуа-Ксавье Беллами в "Ераблуре": Вся Европа должна открыть глаза и наконец, прервать свое молчание
|Защита армянского культурно-религиозного наследия на территориях Арцаха, перешедших Азербайджану в центре внимания Национальной комиссии Армении по ЮНЕСКО
|Омбудсмен Армении на встрече с европарламентарием поднял вопрос о немедленном освобождении армянских военнопленных из азербайджанского плена
|Роберт Кочарян легче всего прощает людям трусость, и не прощает предательства
|Кочарян: Турция при открытии границы сделает всё, чтобы превратить Армению в нечто подобное Аджарии
|Роберт Кочарян о событиях первого марта: Речь не шла о сохранении мной власти
|Роберт Кочарян: Персональную ответственность за произошедшее в Карабахе несет премьер Армении
|Евродепутат: Не дайте разрушить церкви Нагорного Карабаха!
|Участники очередной онлайн-встречи в области культуры – представители театрального искусства Туркменистана и Армении
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АрмИнфо.В Конверс Банке весенние праздники в самом разгаре.Банк продолжает праздничные предложения для женщин-держателей карт MasterCard Конверс Банка. И предлагает им возможность получить кэшбэк в размере 10% в магазинах Rouge, MAC, Jo Malone и Hermitage.
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Visa Pay Sticke или Visa mini-FOB (с аксессуаром) будет предоставлена держателям карт, которые в ходе акции произвели безналичные покупки на сумму 300 001 драм РА и более, без платы за обслуживание в течение всего срока действия карты.
Акция действует с 8 по 12 апреля включительно.
|Конверс Банк. Новая акция для женщин
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: За 2 года вдвое увеличилось количество переданных в суд уголовных дел по фактам пыток
|Владимир Путин обещал обеспечить потребности Армении в вакцине от COVID-19
|Путин: Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово- экономических связей, транспортных маршрутов в регионе
|Пашинян предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой АЭС в Армении
|Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе - Пашинян
|В день материнства и красоты группа женщин - оппозиционеров устроила марш протеста
|По приглашению руководителя Банка ВТБ Армения Ивана Телегина делегация мэрии города Еревана командирована в Россию
|Российский эксперт: Вброс о размещении турецких войск в Джавахети нельзя считать состоятельным
|Глава МИД Армении привлек внимание исполнительного секретаря ЭСКАТО на турецко-азербайджанскую агрессию против Арцаха
|Продолжение совместного цикла видео занятий между туркменским и армянским сельскохозяйственными вузами
|Песков: Путин и Пашинян обсудят двустороннюю повестку дня
|Сборная Армении триумфально стартовала в отборе на ЧМ-2022. В чем секрет успеха?
|Польша окажет содействие перемещенным арцахцам, обосновавшимся в Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и России обсудил вопросы, связанные с решением задач безопасности в Сюнике
|Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву
|Военный эксперт: Нужно думать об укреплении армяно-российского военного сотрудничества, а не выискивать проблемы
|Депутат от «Моего шага»: Если нас не изберут, мы просто уйдем
|В Ереване пройдет XVII Международный конкурс Хачатуряна
|Бабкен Тунян требует извинений от Гранта Багратяна
|Омбудсмен Армении: На дорогах возле сел Сюникской области и между общинами не должно быть азербайджанских солдат, знаков или флагов
|Правительство США предоставит Армении дополнительно $1 млн для содействия в борьбе COVID-19
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 20 человек
|Из Армении и Арцаха ответили на желание Турала Гянджалиева открыть в ближайшее время офис в Степанакерте
|Анна Нагдалян: Выдвигая ложную повестку о картах заминированных территорий, Азербайджан пытается оправдать свои действия перед международным сообществом
|Получив бизнес образование от АКБА Банка 25-летняя Лилит открыла свой гостевой бизнес
|Уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна прекращено
|Бездействие госорганов на явно спекулятивный демпинг в 2019-2020гг аукнулось к Пасхе 2021г дефицитом и резким подорожанием яиц - производитель
|Экс-начальник разведуправления Генштаба ВС Армении освобожден от должности советника Пашиняна
|Ряд организаций сферы здравоохранения запускают программу "Врачи для Арцаха"
|В армянских ВС уже стартовала масштабная реформа, которая также проводится в тесном сотрудничестве с российскими партнерами - Пашинян
|Пашинян заверяет: его отношения с армянскими военными нормализовались
|Франция намерена расширить партнерские отношения с Арменией в сфере вузовского образования
|В результате пожара в ТЦ "Сурмалу" полностью выгорели 18 павильонов и 4 склада с имуществом
|Экс-депутат от фракции "Мой шаг" назначен заместителем министра юстиции Армении
|АРФ "Дашнакцутюн" пока не определилась по вопросу участия во внеочередных выборах
|В Кремле подтвердили: Путин говорил по телефону с Кочаряном
|Граждане всё чаще обращаются за помощью в офис Омбудсмена Армении
|Организации гражданского общества Армении призывают главу ЮНЕСКО незамедлительно отправить миссию в зону карабахского конфликта
|Ашхабад - столица миротворчества
|Гражданин Армении в Турции был завербован азербайджанской спецслужбой - СНБ РА
|Дипломат: Война сделала реальностью часть "Плана Лаврова"
|Правозащитник: Молчание 17-ти в ответ на заявления Путина понятно. Непонятно молчание власти
|Азербайджанский политолог: Сегодня Россия руками Азербайджана побила Пашиняна, но нет гарантий перемены акторов
|Более десяти расчетов МЧС Армении тушили пожар торговом центре "Сурмалу"
|Политолог: Сейчас нет переговоров по карабахскому урегулированию, скорее идет попытка перезапуска процесса в рамках МГ ОБСЕ
|Армения заинтересована в том, чтобы поставки вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для ВС РФ - Пашинян
|В Армении число заразившихся коронавирусом и выздоровевших за сутки граждан почти сравнялось
|Турции необходимо изменить агрессивную политику в отношении Армении - Премьер
|Досрочные выборы в парламент не повлияют на характер армяно-российских отношений - Пашинян
|Франсуа-Ксавье Беллами в "Ераблуре": Вся Европа должна открыть глаза и наконец, прервать свое молчание
|Защита армянского культурно-религиозного наследия на территориях Арцаха, перешедших Азербайджану в центре внимания Национальной комиссии Армении по ЮНЕСКО
|Омбудсмен Армении на встрече с европарламентарием поднял вопрос о немедленном освобождении армянских военнопленных из азербайджанского плена
|Роберт Кочарян легче всего прощает людям трусость, и не прощает предательства
|Кочарян: Турция при открытии границы сделает всё, чтобы превратить Армению в нечто подобное Аджарии
|Роберт Кочарян о событиях первого марта: Речь не шла о сохранении мной власти
|Роберт Кочарян: Персональную ответственность за произошедшее в Карабахе несет премьер Армении
|Евродепутат: Не дайте разрушить церкви Нагорного Карабаха!
|Участники очередной онлайн-встречи в области культуры – представители театрального искусства Туркменистана и Армении
|Читать больше
|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
|Политтехнолог: Тер-Петросян пытается удержать Армению от несогласованных с Москвой внешнеполитических игр
|Прогноз: Ожидать от будущего парламента революционных подходов в решении общенациональных задач не приходится
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|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
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|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
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|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
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|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
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