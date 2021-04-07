Среда, 7 Апреля 2021 18:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 14, 16, 18 на улице Сафаряна, жилые дома 7 на улице Джугаи, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 15/1 на улице Нансена, 8 на улице Лвовяна, 2 на улице Боряна, спортшкола N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 1-ый и 2-ой переулки на 1-ой улице села Джрашен, собственные дома 72-105 на 1-ой улице села Джрашен, 1-ый и 2-ой переулки на 2-ой улице села Джрашен, собственные дома 39-61 на 2-ой улице Джрашен, собственные дома садоводческой компании, жилые дома 45, 47, 49 на пр. Аршакуняца, жилые дома 56а, 56б на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Адонца, жилой дом 22 на улице Хачатряна, жилые дома 7, 7а на пр. Азатутяна, жилой дом 29 на улице Мамиконянца, абоненты Комитета государственных доходов РА и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Покр Веди;

10:30-14:30 частично село Овташен;

10:00-15:00 частично села Даракерт, Хачпар и Арарат;

10:00-16:00 село Сисаван;

10:30-16:30 частично село Айгестан;

12:00-13:00 село Шаумян;

13:00-14:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

14:00-15:00 частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна в городе Арташат; частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресам: ул. Маркса 93, 96, ул. Атарбекяна 105, ул. Мясникяна 159; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-15։00 частично село Агаракадзор;

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Мясникяна, Азатутяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11։00-15։00 частично улицы Арсенян, Нарекаци в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-15։00 улицы Мясникяна, Спандаряна, Ереванян, Нар-Доса, Т.Петикяна, П.Дуряна, А.Хачатряна, школа N1, детский сад, квартал “Кочор”, улица ШАумяна, южный квартал, Ереванское шоссе, школа N4, детский сад N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), дорожно-строительное управление, цех по производству камня “Артак”, автогаз, насосная станция Макравана, Бассейн давления, телестанция, воинская часть, компания “Г-Телеком”, ООО “Нарек” и прилегающие территории, здание СНБ в городе Раздан;

10։30-16։30 улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 общины Канакераван;

11։00-14։00 1-ый микрорайон, квартал ‘Элар”, квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; село Маяковский, пивной завод и прилегающие территории;

11։00-15։00 частично село Балаовит, воинская часть, газозаправочная станция;

11։00-17։00 частично села Камарис, Гегашен, Нор-Гюх; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

12։00-14։00 частично частные дома Дзорахбюра;

13։00-15։00 ООО “Тамара ев Ани”, П/К ‘Бюрег”, ООО “С.Погосян”, “Нахшин”, ''Г.Погосян”, ОАО “Берриутюн”, ООО “Ерамар”, ‘Г.Плачян”, “Гндасар ГЭС”, ‘Семюр энд ко”, ‘Караланс”, “Виста Плюс”, “Элипс”, воинская часть, компании “М.Карапетян”, “Кооп Торос”, “СЕЗ Вардгес” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

в Гегаркуникской области:

10։00-13։00 улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО ''Маквич”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения” и “Юком” в общине Варденис;

в Лорийской области:

10:00-14:00 село Дсех;

в Сюникской области:

10:30-16:00 частично село Акнер;

10:00-13:30 поселок Воротан;

11:00-16:00 конец улицы Хоренаци в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.