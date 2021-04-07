Среда, 7 Апреля 2021 18:50

АрмИнфо.За 2 года вдвое увеличилось количество переданных в суд уголовных дел по фактам пыток. Об этом сообщает пресс- служба Генпрокуратуры, подчеркивая, что прокуратура РА продолжает совершенствовать правовые инструменты борьбы с пытками.

В ведомстве проинформировали, что в течение 2020 года соответствующими структурами Генпрокуратуры по подозрению в незаконном задержании граждан в полиции или отделениях других структур, лишении их реальной свободы, пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство обращениях было подготовлено 47 материалов, что на 17,5% больше, чем по сравнению с 2019 годом.

"В результате возбуждено 37 уголовных дел, что примерно на 11% больше, чем годом ранее. В 2020 году в суд с обвинительным заключением было направлено 6 уголовных дел против 11 человек, причем 4 лица, проходящим по двум делам инкриминируется ч.1 ст. 309 УК РА, еще 7 лицам, проходящим по остальным 4 уголовным делам обвинения предъявлены по признакам ч.2 ст. 309 УК РА", - сообщили в ведомстве.

Констатировав, что высокая раскрываемость свидетельствует об эффективности мер, предпринимаемых в этом направлении, в Генпрокуратуре для сравнения привели статистику предыдущих лет.

"Для сравнения: в 2019 году в суд было направлено 5 таких уголовных дел против 8 человек, а в 2018 году - 3 уголовных дела против 4 человек", - сообщили в Генпрокуратуре, добавив, что по одному из уголовных дел обвинение было предъявлено должностному лицу. В рамках дело, должностное лицо было признано виновным в злоупотреблении служебным положением в сочетании с применением насилия.