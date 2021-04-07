Среда, 7 Апреля 2021 18:37

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял новоназначенного Посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева. Поздравив посла с назначением, вице-премьер пожелал ему успехов на этом ответственном посту, выразив надежду, что посол внесет свой вклад в развитие армяно-казахстанских отношений.

В ходе встречи Болат Иманбаев подчеркнул, что дружба между двумя странами основана на исторических и культурных связях, а также на теплых контактах между народами двух стран.

В контексте активизации контактов вице-премьер Мгер Григорян представил Послу потенциал программы «Путешествие без Covid-19», подчеркнул целесообразность присоединения Казахстана к программе.

Собеседники обсудили возможности развития сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, затронули ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе перспективы углубления торгово-экономических отношений.

Обе стороны высоко оценили установившиеся конструктивные отношения и в этом контексте отметили важность активизации работы межправкомиссии.

Также были затронуты возможности развития сотрудничества в области образования, науки и высоких технологий.