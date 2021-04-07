Среда, 7 Апреля 2021 16:15

АрмИнфо. Принимая во внимание приглашение Генерального директора-Председателя Директората ЗАО Банк ВТБ (Армения) г-на И. Телегина с целью ознакомления с возможностями единой билетной системы общественного транспорта городов Санкт-Петербург и Москва, делегация Мэрии Еревана была командирована в указанные города России. Об этом говорится на сайте мэрии армянской столицы.

Согласно приказу мэра Еревана Айка Марутяна, директор ЗАО «Центр управления технологий города Ереван» Саркис Манукян и руководитель Отдела разработки и внедрения инновационных систем ЗАО «Центр управления технологий города Еревана» Григор Аветисян были командированы в Москву и в Санкт-Петербург с целью ознакомления с возможностями единой билетной системы. Все расходы, связанные с командировкой, оплачивает приглашающая сторона (за исключением суточных).