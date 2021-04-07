Среда, 7 Апреля 2021 16:03

АрмИнфо.Глава МИД Армении Ара Айвазян и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсиа Алисджабана в ходе переговоров в видео-формате выразили удовлетворение тесным сотрудничеством, установленным между Комиссией и Ереваном, подтвердив обоюдную готовность обеспечить непрерывность реализации программ и инициатив на уровне различных ведомств.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в контексте обсуждения программ, реализуемых Комиссией по расширению межрегионального сотрудничества, Айвазян подчеркнул, что Армения, как страна, не имеющая выхода к морю, всегда выступала с позиции укрепления регионального сотрудничества и взаимосвязи на основе полной реализации принципа вовлеченности. В числе прочих вопросов также обсуждалась подготовка к предстоящей 77-й сессии Комиссии. Ара Айвазян и Армида Сальсия Алисахбанан также обменялись мнениями о международных усилиях по преодолению COVID-19 и шагах на пути к устойчивому восстановлению после эпидемии. Айвазян обратил внимание собеседника на то, что Азербайджан и Турция, проигнорировав призыв генсека ООН к глобальному прекращению огня во время эпидемии, развязали широкомасштабную агрессию против Арцаха, в результате которой армяне Нагорного Карабаха столкнулись с неотложными гуманитарными и социально-экономическими проблемами. Была указана важность прямого участия международных организаций на местах и необходимость принятия практических мер.