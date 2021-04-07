Среда, 7 Апреля 2021 15:43

АрмИнфо.В продолжение реализации Соглашения между Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова и Национальным аграрным университетом Армении организована новая онлайн встреча преподавателей и студентов двух вузов.

В его рамках 7 апреля сего года Чарыгельды Бабаниязов, старший преподаватель кафедры растениеводства ТСХУ прочёл для студентов аграрного вуза Армении лекцию по теме «Состояние отдельной гибридизации достижения и пути развития полевых обще бахчевых в Туркменистане». На этот раз в основном были затронуты темы по межвидовой гибридизации хлопчатника, отдаленной внутривидовой гибридизации хлопчатника, а еще Чарыгельды Бабаниязов рассказал своим армянским коллегам и студентам о перспективных сортах полевых бахчевых культур и их выращивании в Туркменистане в целом.

В конце лекции преподаватели аграрных вузов двух государств поблагодарили организаторов за совместный цикл видео занятий и снова констатировали, что подобные мероприятия направлены на повышение профессиональных навыков и умений студентов и преподавателей, а также на подготовку высококвалифицированных специалистов.