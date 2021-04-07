Среда, 7 Апреля 2021 15:33

АрмИнфо.Глава России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По ракете ничего не могу сказать, не знаю, не обладаю информацией",

- ответил Песков на вопрос журналистов о том, получил ли Путин накануне встречи с премьером Армении Николом Пашиняном доклад по поводу заявления азербайджанской стороны о найденной ракете комплекса "Искандер" с внутрироссийской, а не экспортной маркировкой.

Что касается тем для разговора с лидером Армении, это, по словам пресс-секретаря президента РФ, будет двусторонняя повестка дня. "У нас работает активно межправкомиссия, (Алексей) Оверчук с нашей стороны, вице-премьер, является сопредседателем. Это, конечно, и интеграционные процессы, потому что мы имеем тесное экономическое взаимодействие с Арменией и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС, и ОДКБ. И, конечно же, то, как реализуются совместные трехсторонние заявления по Карабаху, и как налаживается в районе мирная жизнь, развитие и разблокирование транспортной инфраструктуры, и так далее и тому подобное", - отметил Песков.

Россия - ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот России и Армении составил 2,3 миллиарда долларов (в 2019 году - 2,5 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт - 1,6 миллиарда долларов и импорт - 646,8 миллионов долларов. Россия остается основным поставщиком вооружений и военной техники для армянской армии.