Среда, 7 Апреля 2021 15:03

АрмИнфо.В марте сборная Армении сыграла первые матчи в квалификации к ЧМ-2022, причем сделала это неожиданно мощно – одержала победы во всех трех играх. Мало кто ожидал подобного начала, однако именно Армения с 9-ю очками из 9-и возможных захватила единоличное лидерство в группе. Разберем первые матчи армян в квалификации, представим анонс будущих игр.

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Как Армения сыграла первые матчи квалификации?

Скажем сразу – фантастически. Во всех трех матчах добыты победы, чего не ожидал никто. С 9-ю очками армянская сборная лидирует в своей группе «J», причем уже имеет 3 очка перевеса над Северной Македонией и Германией.

В первой игре Армения играла на выезде с безоговорочным аутсайдером группы – командой Лихтенштейна. Команда Копарроса имела подавляющее преимущество в матче, но смогла вырвать викторию лишь на 83-й минуте. Следующий соперник был куда более опасным – сборная Исландии. Армяне не были фаворитом домашнего матча с островитянами, но одолели их 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. В третьей игре Армения и вовсе совершила подвиг – одержала волевую победу над Румынией 3:2. Очень насыщенный на события матч. Армения уступала по ходу встречи 1:2, но благодаря удалению в стане соперника смогла вырвать победу в заключительные несколько минут матча. Особого шарма этой победе придает тот факт, что Армения играла без своего лидера – Мхитаряна.

В чем секрет успеха?

Армения и раньше периодически преподносила сюрпризы, добывая победы над сильными соперниками. Однако такого успешного старта у нее еще не было. В чем же секрет столь удачного начала квалификации? Причин несколько. Во-первых, это тренер. Хоакин Капаррос – матерый специалист, который имеет опыт работы на самом высоком уровне. Он руководил несколькими сильными командами испанской Примеры, такими как «Севилья», «Атлетик». Во-вторых – это состав сборной Армении. Помимо известных в Европе Мхитаряна из «Ромы» и Адамяна из «Хоффенхайма» выделяются Байрамян из «Ростова», Барсегян из «Астаны». Эти игроки на ведущих ролях в своих командах, являются лидерами и в сборной. В-третьих, у армян есть неплохая молодежь: Сперцян получает игровую практику в основе «Краснодара», Шагоян в 19 лет играет в отборочных матчах национальной команды. Совокупность всех этих факторов и организовала сенсационный прорыв сборной Армении.

Удастся ли сохранить 1-2 место?

Чудес не бывает, мощнейшая Германия с огромной вероятностью выиграет группу. А вот за 2 место Армения вполне может побороться: нынешние Румыния, Исландия и Северная Македония не являются топовыми командами, примерно равны по классу команде Капарроса.

Представляем ближайших соперников

В сентябре 2021 Армения сыграет на выезде с Северной Македонией и Германией. Очень важно в этих матчах набрать хоть какие-то очки, чтобы сохранить уверенность в своих силах. После двух сложных испытаний также в сентябре 2021 Армения сыграет дома с Лихтенштейном. Неплохим результатом по итогам этих матчей будет 4 набранных балла, они позволят остаться на 1-2 месте в группе к экватору квалификационного турнира.