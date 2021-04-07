Среда, 7 Апреля 2021 14:56

АрмИнфо.Посол Польши в РА Павел Чеплак 7 апреля в ходе встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном сообщил, что в середине апреля в Армению прибудет новая партия гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает офис вице-премьера, Григорян поблагодарил Польшу за оказанное содействие в борьбе с коронавирусом.

Собеседники обсудили перспективы развития экономических связей между двумя странами. Дипломат отметил готовность польского правительства к расширению экономического сотрудничества. Посол сообщил также о содействии перемещенным арцахцам, которое будет предоставлено посредством международной общественной организации.

Стороны обсудили также вопросы, представляющие взаимный интерес.