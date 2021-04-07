Среда, 7 Апреля 2021 14:22

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу с главой МО Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, руководители оборонных ведомств обсудили ситуацию, связанную с урегулированием в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Меж тем, согласно сообщению Минобороны Армении, собеседники обсудили деятельность 102-й российской военной базы в Армении и совместной армяно-российской группировки войск, масштабные реформы, начатые в армянской армии, а также широкий круг вопросов, связанных с решением задач безопасности в Сюнике.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу коснулись также миссии российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.