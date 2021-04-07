Среда, 7 Апреля 2021 14:21

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян на своей странице в соцсети Facebook.

Как отмечает Геворкян, как ожидается, главы двух государств обсудят стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений, в частности, торгово- экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение.

В повестку дня встречи премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации также включены вопросы, связанные с осуществлением положений трехстороннего заявления от 9 ноября, процессом их реализации и вопросами гуманитарного характера