Среда, 7 Апреля 2021 13:13

АрмИнфо. С 6 по 12 июня 2021 г. в Ереване пройдет XVII Международный конкурс Хачатуряна.

Конкурс направлен на выявление талантливых молодых музыкантов по специальностям "фортепиано", "скрипка", "виолончель", "дирижирование", "вокал".

Конкурс Хачатуряна является важнейшей площадкой для популяризации армянской музыки и за прошедшие 17 лет занял свое достойное место среди крупнейших международных мероприятий, где могут выступать и соревноваться молодые таланты. Он уже входит в состав Всемирной федерации международных музыкальный конкурсов (World Federation of International Music Competitions) являясь единственным из армянских подобных мероприятий, удостоившихся такой чести.

В этом году Международный Конкурс Хачатуряна в категории "дирижирование" направлен на представление и поддержку в продвижении молодых дирижеров. Призовой фонд конкурса составляет 10 000 долларов США.

Срок подачи заявок на Конкурс до 10 мая 2021 года, все условия и форму заявки можно найти на сайте: https://khachaturian-competition.com/en/form-2021.