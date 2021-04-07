Среда, 7 Апреля 2021 12:56

АрмИнфо.Глава постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам, депутат от фракции "Мой щаг" Бабкен Тунян обещает извиниться перед экс-премьер-министром Армении Грантом Багратяном, если последний сможет доказать факт выдачи премий высокопоставленным госслужащим на общую сумму в $120 млн.

"Люди, имеющие опыт работы в системе госуправлении, долгое время занимающие высокие госдолжности, которые позиционируют себя в качестве хороших экономистов, экспертов, должны быть максимально осторожны в своих публичных высказываниях", - заявил Тунян 7 апреля перед началом заседания постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам. Такие люди, как указал экономист, не имеют право распространять сведения не только не соответствующие действительности, но и извращающие реальность.

В качестве примера, Тунян коснулся заявления экс-премьера Гранта Багратяна, сделанное им накануне в ходе митинга. Так, Багратян заявил, что согласно опубликованным данным, доходы премьер-министра РА и спикера Национального Собрания за 2020 год составили $60тыс на каждого. Экс-премьер подчеркнул, что власти не пошли на повышение заработной платы, но решили вопрос путем ежемесячной выплаты премий высоким госчинам. В результате, как указал Багратян, за прошлый год на эти цели были выделены средства в размере $120 млн, "в то время за эту сумму можно было приобрести 2тыс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или 10 систем ТОР, которыми можно было бы уничтожить территорию врага".

"Все эти утверждения - ложь", - заверил Тунян. По его словам, данные о доходах премьер-министра и главы НС за 2020 год еще не опубликованы. "За прошлый год в госсистеме не было выплачено премий на сумму $120 млн. Эти манипуляции весьма опасны",- заявил он, подчеркнув, что премии касаются 20 тыс госслужащих, а не только высокопоставленных лиц.

При этом, глава комиссии, депутат от фракции "Мой шаг" обещает принести извинения, если Багратян докажет, что в 2020 году было выплачено премий на общую сумму в $120 млн. "Если нет - извинения должен принести он" - заключил Тунян.