Среда, 7 Апреля 2021 11:24

АрмИнфо. Забрасывание камнями гражданского автомобиля в Сюнике со стороны азербайджанских военных подтверждает острую необходимость создания зоны безопасности.

С таким заявлением выступил Защитник прав человека Армении Арман Татоян реагируя на ранее растиражированные сообщения СМИ о том, что на отрезке дороги Давид Бек-Шурнух межгосударственной трассы Капан-Ереван азербайджанские военные забросали камнями гражданский автомобиль с армянскими номерными знаками.

При этом он проинформировал, что сразу после публикации информации инициировал работу по сбору фактов с привлечением Сюникского подразделения аппарата Защитника.

"В рамках этой работы исследование участка между селами Давид Бек-Шурнух подтвердило, что на этом месте дислоцировались азербайджанские войска.

Информацию об инциденте Защитнику прав человека подтвердил глава общины Капана, отметив, что это был гражданский автомобиль с пассажирами и армянским номерным знаком", - отметил Татоян.

В этой связи Омбудсмен Армении выразил убеждение, что случившееся яркое свидетельство о наличии о реальной угрозы правам граждан Республики Армения, закрепленным в Конституции и признанным на международном уровне. По его словам, это относится к правам людей на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, собственность и другие жизненно важные вопросы.

"Информация об этом инциденте четко обосновывает концепцию Защитника прав человека о том, что в Сюнике должна быть зона безопасности, чтобы гарантировать права граждан Армении.

На дорогах возле сел Сюникской области и между общинами не должно быть азербайджанских солдат, знаков или флагов.

Информацию об этом инциденте Защитник прав человека направит в международные структуры, а также включит в концепцию зоны

безопасности", - говорится в заявлении Татояна.