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 Среда, 7 Апреля 2021 11:23
Алина Оганесян

За сутки в Армении скончалось от коронавируса 20 человек

За сутки в Армении скончалось от коронавируса 20 человек

АрмИнфо.За минувший день в Армении провели 4 639 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 1025 случаях (22,1%).  Согласно сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, выздоровело 626  человек, скончалось - 20.

Фактическое лечение в медучреждениях страны получают 16 088 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано 198 898 случаев заражения коронавирусом (22,5%), при этом выздоровело 178 227 человек (89,6%), количество летальных исходов насчитывает 3647 (1,8%). В общей сложности было проведено 884 929  тестов на коронавирус


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