Среда, 7 Апреля 2021 11:23

АрмИнфо.За минувший день в Армении провели 4 639 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 1025 случаях (22,1%). Согласно сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, выздоровело 626 человек, скончалось - 20.

Фактическое лечение в медучреждениях страны получают 16 088 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано 198 898 случаев заражения коронавирусом (22,5%), при этом выздоровело 178 227 человек (89,6%), количество летальных исходов насчитывает 3647 (1,8%). В общей сложности было проведено 884 929 тестов на коронавирус