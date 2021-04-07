Среда, 7 Апреля 2021 11:23

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян отреагировала на заявление председателя так называемого Общественного объединения азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутата Турал Гянджалиев о намерении открыть в ближайшее время своего офиса в Степанакерте.

"Глава самопровозглашенной общины Нагорного Карабаха в Азербайджане Турал Гянджалиев, который также является членом ПАСЕ, заявил, что в ближайшее время они откроют офис общины в Степанакерте.

Что ж, если Алиев приглашает международных инвесторов в Зангезур, Эрдоган заявляет, что если армяне будут вести себя хорошо, то и для них всё будет хорошо, если Мехрибан учит штукатуров стирать всё армянское из наших церквей, то понятно, что на этом фоне Турал будет грозиться открыть офис в Степанакерте",- отметила Зограбян, призвав не удивиться, если через какое-то время на какой-то из улиц Степанакерта вдруг действительно появится табличка с наименованием офиса Турала Гянджалиева.

"Потому, что живущие с нами турколюбивые уже давно и очень последовательно открывали все окна Овертона. И теперь это уже не окно

Овертона, это протурецкие силы делаю сквозняки Овертона", - подытожил Зограбян.

Ранее, председатель Общественного объединения азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутат Турал Гянджалиев в своем Твиттере написал, в частности: "Скоро мой офис в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта) начнет свою деятельность. В настоящее время в городе присматриваются места, подходящие для офиса".

На это отреагировали и в Степанакерте. Так пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян выразила убеждение, что это очередной плод больного воображения азербайджанской стороны. Назвав это спекуляцией, она выразила убеждение, что ее цель - ввести общественность в заблуждение. "Они не только не могут офис тут открыть, но даже не имеют права вступать в Степанакерт", - сказала Аванесян.