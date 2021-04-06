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АрмИнфо.В ответ на давление со стороны международного сообщества в вопросе возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, азербайджанская сторона пытается обеспечить основания для оправдания своих действий, выдвигая ложную повестку карт заминированных территорий.
Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, комментируя по просьбе СМИ обвинения властей Азербайджана о непредоставлении армянской стороной карт заминированных территорий, перешедших под контроль Азербайджана.
Она подчеркнула, что об этом свидетельствует и тот факт, что поднятие данного вопроса азербайджанскими официальными лицами носит четко публичный характер. <За все время конфликта азербайджанская сторона не выступала с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования, более того, прилагала все усилия, чтобы сорвать реализацию программ разминирования в Армении и Арцахе>, - сказала пресс-секретарь МИД. В этом контексте она напомнила о том, что в 2016 году Азербайджан заблокировал продление мандата офиса ОБСЕ в Ереване под предлогом поддержки программ по разминированию, что и привело к закрытию полевой миссии ОБСЕ в Армении.
<Призываем власти Азербайджана воздержаться от подобной практики введения в заблуждение международного сообщества и предпринять действенные шаги для выполнения взятых на себя обязательств трехсторонним заявлением от 9 ноября и требований международного гуманитарного права, которые предполагают немедленное и безоговорочное освобождение и возвращение всех военнопленных и гражданских лиц>, - сказала спикер МИД РА.
|Анна Нагдалян: Выдвигая ложную повестку о картах заминированных территорий, Азербайджан пытается оправдать свои действия перед международным сообществом
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|Ряд организаций сферы здравоохранения запускают программу "Врачи для Арцаха"
|В армянских ВС уже стартовала масштабная реформа, которая также проводится в тесном сотрудничестве с российскими партнерами - Пашинян
|Пашинян заверяет: его отношения с армянскими военными нормализовались
|Франция намерена расширить партнерские отношения с Арменией в сфере вузовского образования
|В результате пожара в ТЦ "Сурмалу" полностью выгорели 18 павильонов и 4 склада с имуществом
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|Граждане всё чаще обращаются за помощью в офис Омбудсмена Армении
|Организации гражданского общества Армении призывают главу ЮНЕСКО незамедлительно отправить миссию в зону карабахского конфликта
|Ашхабад - столица миротворчества
|Гражданин Армении в Турции был завербован азербайджанской спецслужбой - СНБ РА
|Дипломат: Война сделала реальностью часть "Плана Лаврова"
|Правозащитник: Молчание 17-ти в ответ на заявления Путина понятно. Непонятно молчание власти
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|Политолог: Сейчас нет переговоров по карабахскому урегулированию, скорее идет попытка перезапуска процесса в рамках МГ ОБСЕ
|Армения заинтересована в том, чтобы поставки вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для ВС РФ - Пашинян
|В Армении число заразившихся коронавирусом и выздоровевших за сутки граждан почти сравнялось
|Турции необходимо изменить агрессивную политику в отношении Армении - Премьер
|Досрочные выборы в парламент не повлияют на характер армяно-российских отношений - Пашинян
|Франсуа-Ксавье Беллами в "Ераблуре": Вся Европа должна открыть глаза и наконец, прервать свое молчание
|Защита армянского культурно-религиозного наследия на территориях Арцаха, перешедших Азербайджану в центре внимания Национальной комиссии Армении по ЮНЕСКО
|Омбудсмен Армении на встрече с европарламентарием поднял вопрос о немедленном освобождении армянских военнопленных из азербайджанского плена
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|Роберт Кочарян: Персональную ответственность за произошедшее в Карабахе несет премьер Армении
|Евродепутат: Не дайте разрушить церкви Нагорного Карабаха!
|Участники очередной онлайн-встречи в области культуры – представители театрального искусства Туркменистана и Армении
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|Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах во главе блока партий
|Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинения - Кочарян
|Посол: Румыния рассматривается Арменией как ворота в Европу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Усилиями Донского союза армянской молодежи в Ростове пройдет Мультимедийная экспозиция "Геноциду-нет!"
|Кремль анонсировал повестку переговоров Путин-Пашинян
|"Айпост" создал дочернюю компанию для осуществления грузовых авиаперевозок
|ЕГУ и НАН РА призывают президента Армении не подписывать закон "О высшем образовании и науке"
|IDBank предлагает самые гибкие и выгодные условия для ипотечных заемщиков
|С начала года Viber заблокировал в Армении более 1.2 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества
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|Макунц: Турция, до последнего времени демонстрировала свое не дружественное и даже, враждебное отношение к Армении
|Глава МИД Армении и депутат Европарламента обсудили ситуацию в регионе после азербайджано-турецкой войны против Арцаха
|Пашинян подаст в отставку в конце апреля - Макунц
|Административный суд отклонил ходатайство представителя Никола Пашиняна об отмене меры по обеспечению иска по делу Оника Гаспаряна
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|Партия "Просвещенная Армения" не исключает - премьер может в какой-то момент отказаться от проведения выборов
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|Франциск Первый в ходе пасхального обращения высказался за возвращение армянских военнопленных домой
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|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
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