Вторник, 6 Апреля 2021 19:56

АрмИнфо.В ответ на давление со стороны международного сообщества в вопросе возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, азербайджанская сторона пытается обеспечить основания для оправдания своих действий, выдвигая ложную повестку карт заминированных территорий.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, комментируя по просьбе СМИ обвинения властей Азербайджана о непредоставлении армянской стороной карт заминированных территорий, перешедших под контроль Азербайджана.

Она подчеркнула, что об этом свидетельствует и тот факт, что поднятие данного вопроса азербайджанскими официальными лицами носит четко публичный характер. <За все время конфликта азербайджанская сторона не выступала с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования, более того, прилагала все усилия, чтобы сорвать реализацию программ разминирования в Армении и Арцахе>, - сказала пресс-секретарь МИД. В этом контексте она напомнила о том, что в 2016 году Азербайджан заблокировал продление мандата офиса ОБСЕ в Ереване под предлогом поддержки программ по разминированию, что и привело к закрытию полевой миссии ОБСЕ в Армении.

<Призываем власти Азербайджана воздержаться от подобной практики введения в заблуждение международного сообщества и предпринять действенные шаги для выполнения взятых на себя обязательств трехсторонним заявлением от 9 ноября и требований международного гуманитарного права, которые предполагают немедленное и безоговорочное освобождение и возвращение всех военнопленных и гражданских лиц>, - сказала спикер МИД РА.