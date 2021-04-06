|Анна Нагдалян: Выдвигая ложную повестку о картах заминированных территорий, Азербайджан пытается оправдать свои действия перед международным сообществом
|Получив бизнес образование от АКБА Банка 25-летняя Лилит открыла свой гостевой бизнес
|Уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна прекращено
|Бездействие госорганов на явно спекулятивный демпинг в 2019-2020гг аукнулось к Пасхе 2021г дефицитом и резким подорожанием яиц - производитель
|Экс-начальник разведуправления Генштаба ВС Армении освобожден от должности советника Пашиняна
|Ряд организаций сферы здравоохранения запускают программу "Врачи для Арцаха"
|В армянских ВС уже стартовала масштабная реформа, которая также проводится в тесном сотрудничестве с российскими партнерами - Пашинян
|Пашинян заверяет: его отношения с армянскими военными нормализовались
|Франция намерена расширить партнерские отношения с Арменией в сфере вузовского образования
|В результате пожара в ТЦ "Сурмалу" полностью выгорели 18 павильонов и 4 склада с имуществом
|Экс-депутат от фракции "Мой шаг" назначен заместителем министра юстиции Армении
|АРФ "Дашнакцутюн" пока не определилась по вопросу участия во внеочередных выборах
|В Кремле подтвердили: Путин говорил по телефону с Кочаряном
|Граждане всё чаще обращаются за помощью в офис Омбудсмена Армении
|Организации гражданского общества Армении призывают главу ЮНЕСКО незамедлительно отправить миссию в зону карабахского конфликта
|Ашхабад - столица миротворчества
|Гражданин Армении в Турции был завербован азербайджанской спецслужбой - СНБ РА
|Дипломат: Война сделала реальностью часть "Плана Лаврова"
|Правозащитник: Молчание 17-ти в ответ на заявления Путина понятно. Непонятно молчание власти
|Азербайджанский политолог: Сегодня Россия руками Азербайджана побила Пашиняна, но нет гарантий перемены акторов
|Более десяти расчетов МЧС Армении тушили пожар торговом центре "Сурмалу"
|Политолог: Сейчас нет переговоров по карабахскому урегулированию, скорее идет попытка перезапуска процесса в рамках МГ ОБСЕ
|Армения заинтересована в том, чтобы поставки вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для ВС РФ - Пашинян
|В Армении число заразившихся коронавирусом и выздоровевших за сутки граждан почти сравнялось
|Турции необходимо изменить агрессивную политику в отношении Армении - Премьер
|Досрочные выборы в парламент не повлияют на характер армяно-российских отношений - Пашинян
|Франсуа-Ксавье Беллами в "Ераблуре": Вся Европа должна открыть глаза и наконец, прервать свое молчание
|Защита армянского культурно-религиозного наследия на территориях Арцаха, перешедших Азербайджану в центре внимания Национальной комиссии Армении по ЮНЕСКО
|Омбудсмен Армении на встрече с европарламентарием поднял вопрос о немедленном освобождении армянских военнопленных из азербайджанского плена
|Роберт Кочарян легче всего прощает людям трусость, и не прощает предательства
|Кочарян: Турция при открытии границы сделает всё, чтобы превратить Армению в нечто подобное Аджарии
|Роберт Кочарян о событиях первого марта: Речь не шла о сохранении мной власти
|Роберт Кочарян: Персональную ответственность за произошедшее в Карабахе несет премьер Армении
|Евродепутат: Не дайте разрушить церкви Нагорного Карабаха!
|Участники очередной онлайн-встречи в области культуры – представители театрального искусства Туркменистана и Армении
|Банк ВТБ (Армения) и Mastercard запускают акцию #cashbackмарафон
|Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах во главе блока партий
|Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинения - Кочарян
|Посол: Румыния рассматривается Арменией как ворота в Европу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Усилиями Донского союза армянской молодежи в Ростове пройдет Мультимедийная экспозиция "Геноциду-нет!"
|Кремль анонсировал повестку переговоров Путин-Пашинян
|"Айпост" создал дочернюю компанию для осуществления грузовых авиаперевозок
|ЕГУ и НАН РА призывают президента Армении не подписывать закон "О высшем образовании и науке"
|IDBank предлагает самые гибкие и выгодные условия для ипотечных заемщиков
|С начала года Viber заблокировал в Армении более 1.2 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества
|Румыния включила Армению в список стран с высокими эпидемиологическими рисками
|Макунц: Турция, до последнего времени демонстрировала свое не дружественное и даже, враждебное отношение к Армении
|Глава МИД Армении и депутат Европарламента обсудили ситуацию в регионе после азербайджано-турецкой войны против Арцаха
|Пашинян подаст в отставку в конце апреля - Макунц
|Административный суд отклонил ходатайство представителя Никола Пашиняна об отмене меры по обеспечению иска по делу Оника Гаспаряна
|В Ереване состоится выставка-продажа вин "Кенац" - выручка будет направлена в Фонд страхования военнослужащих
|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
|Партия "Просвещенная Армения" не исключает - премьер может в какой-то момент отказаться от проведения выборов
|Очередной итальянский город осудил агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|Политтехнолог: Тер-Петросян пытается удержать Армению от несогласованных с Москвой внешнеполитических игр
|Армению накроет тропическим воздухом
|За сутки в Армении выявили 479 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 880 человек
|Вице-спикер армянского парламента: Мирное сосуществование с Турцией невозможно
|Франциск Первый в ходе пасхального обращения высказался за возвращение армянских военнопленных домой
|Читать больше
АрмИнфо. Семья Халатянов «разместила» всю Вайоцдзорскую область в своем небольшом ресторанчике - гостевом доме. 25-летняя Лилит и ее семья знакомят местных и зарубежных гостей с традиционными блюдами, традициями, бытом и культурой марза и всей Армении.
Гостеприимство в семье Халатян передается из поколения в поколение. Еще в 1994 году дедушка Лилит начал принимать у себя дома иностранных гостей, рассказывал про церемонию приготовления лаваша, про армянские традиции, накрывал армянские семейные столы. Лилит решила продолжить семейное гостеприимство и традиции, но уже в качестве бизнеса. Халатяны переименовали свой ресторан-гостевой дом, назвав его «Под орешником» и открыли семейный бизнес.
Чтобы поставить свой гостевой бизнес Лилит помог АКБА Банк. Здесь она прошла курс обучения по бизнес знаниям и навыкам для начинающих предпринимателей.
«Тренинг стал для нас – участников курсов - источником мотивации. Прохождение курсов положило начало стабильной организованной работы, помогло научиться работать в команде. Это большое достижение. Когда ты молод, ты становишься немного амбициозным, и этот курс помогает мне взглянуть на бизнес и рабочий процесс с другой точки зрения, как бы более вдумчиво», - говорит молодая бизнес-леди Лилит.
|Анна Нагдалян: Выдвигая ложную повестку о картах заминированных территорий, Азербайджан пытается оправдать свои действия перед международным сообществом
|Получив бизнес образование от АКБА Банка 25-летняя Лилит открыла свой гостевой бизнес
|Уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна прекращено
|Бездействие госорганов на явно спекулятивный демпинг в 2019-2020гг аукнулось к Пасхе 2021г дефицитом и резким подорожанием яиц - производитель
|Экс-начальник разведуправления Генштаба ВС Армении освобожден от должности советника Пашиняна
|Ряд организаций сферы здравоохранения запускают программу "Врачи для Арцаха"
|В армянских ВС уже стартовала масштабная реформа, которая также проводится в тесном сотрудничестве с российскими партнерами - Пашинян
|Пашинян заверяет: его отношения с армянскими военными нормализовались
|Франция намерена расширить партнерские отношения с Арменией в сфере вузовского образования
|В результате пожара в ТЦ "Сурмалу" полностью выгорели 18 павильонов и 4 склада с имуществом
|Экс-депутат от фракции "Мой шаг" назначен заместителем министра юстиции Армении
|АРФ "Дашнакцутюн" пока не определилась по вопросу участия во внеочередных выборах
|В Кремле подтвердили: Путин говорил по телефону с Кочаряном
|Граждане всё чаще обращаются за помощью в офис Омбудсмена Армении
|Организации гражданского общества Армении призывают главу ЮНЕСКО незамедлительно отправить миссию в зону карабахского конфликта
|Ашхабад - столица миротворчества
|Гражданин Армении в Турции был завербован азербайджанской спецслужбой - СНБ РА
|Дипломат: Война сделала реальностью часть "Плана Лаврова"
|Правозащитник: Молчание 17-ти в ответ на заявления Путина понятно. Непонятно молчание власти
|Азербайджанский политолог: Сегодня Россия руками Азербайджана побила Пашиняна, но нет гарантий перемены акторов
|Более десяти расчетов МЧС Армении тушили пожар торговом центре "Сурмалу"
|Политолог: Сейчас нет переговоров по карабахскому урегулированию, скорее идет попытка перезапуска процесса в рамках МГ ОБСЕ
|Армения заинтересована в том, чтобы поставки вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для ВС РФ - Пашинян
|В Армении число заразившихся коронавирусом и выздоровевших за сутки граждан почти сравнялось
|Турции необходимо изменить агрессивную политику в отношении Армении - Премьер
|Досрочные выборы в парламент не повлияют на характер армяно-российских отношений - Пашинян
|Франсуа-Ксавье Беллами в "Ераблуре": Вся Европа должна открыть глаза и наконец, прервать свое молчание
|Защита армянского культурно-религиозного наследия на территориях Арцаха, перешедших Азербайджану в центре внимания Национальной комиссии Армении по ЮНЕСКО
|Омбудсмен Армении на встрече с европарламентарием поднял вопрос о немедленном освобождении армянских военнопленных из азербайджанского плена
|Роберт Кочарян легче всего прощает людям трусость, и не прощает предательства
|Кочарян: Турция при открытии границы сделает всё, чтобы превратить Армению в нечто подобное Аджарии
|Роберт Кочарян о событиях первого марта: Речь не шла о сохранении мной власти
|Роберт Кочарян: Персональную ответственность за произошедшее в Карабахе несет премьер Армении
|Евродепутат: Не дайте разрушить церкви Нагорного Карабаха!
|Участники очередной онлайн-встречи в области культуры – представители театрального искусства Туркменистана и Армении
|Банк ВТБ (Армения) и Mastercard запускают акцию #cashbackмарафон
|Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах во главе блока партий
|Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинения - Кочарян
|Посол: Румыния рассматривается Арменией как ворота в Европу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Усилиями Донского союза армянской молодежи в Ростове пройдет Мультимедийная экспозиция "Геноциду-нет!"
|Кремль анонсировал повестку переговоров Путин-Пашинян
|"Айпост" создал дочернюю компанию для осуществления грузовых авиаперевозок
|ЕГУ и НАН РА призывают президента Армении не подписывать закон "О высшем образовании и науке"
|IDBank предлагает самые гибкие и выгодные условия для ипотечных заемщиков
|С начала года Viber заблокировал в Армении более 1.2 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества
|Румыния включила Армению в список стран с высокими эпидемиологическими рисками
|Макунц: Турция, до последнего времени демонстрировала свое не дружественное и даже, враждебное отношение к Армении
|Глава МИД Армении и депутат Европарламента обсудили ситуацию в регионе после азербайджано-турецкой войны против Арцаха
|Пашинян подаст в отставку в конце апреля - Макунц
|Административный суд отклонил ходатайство представителя Никола Пашиняна об отмене меры по обеспечению иска по делу Оника Гаспаряна
|В Ереване состоится выставка-продажа вин "Кенац" - выручка будет направлена в Фонд страхования военнослужащих
|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
|Партия "Просвещенная Армения" не исключает - премьер может в какой-то момент отказаться от проведения выборов
|Очередной итальянский город осудил агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|Политтехнолог: Тер-Петросян пытается удержать Армению от несогласованных с Москвой внешнеполитических игр
|Армению накроет тропическим воздухом
|За сутки в Армении выявили 479 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 880 человек
|Вице-спикер армянского парламента: Мирное сосуществование с Турцией невозможно
|Франциск Первый в ходе пасхального обращения высказался за возвращение армянских военнопленных домой
|Читать больше
|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
|Политтехнолог: Тер-Петросян пытается удержать Армению от несогласованных с Москвой внешнеполитических игр
|Прогноз: Ожидать от будущего парламента революционных подходов в решении общенациональных задач не приходится
|Прогноз: Через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадут
|Эксперт: Свобода слова в Армении уповает на президента
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности