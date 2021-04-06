Вторник, 6 Апреля 2021 19:40

АрмИнфо. Семья Халатянов «разместила» всю Вайоцдзорскую область в своем небольшом ресторанчике - гостевом доме. 25-летняя Лилит и ее семья знакомят местных и зарубежных гостей с традиционными блюдами, традициями, бытом и культурой марза и всей Армении.

Гостеприимство в семье Халатян передается из поколения в поколение. Еще в 1994 году дедушка Лилит начал принимать у себя дома иностранных гостей, рассказывал про церемонию приготовления лаваша, про армянские традиции, накрывал армянские семейные столы. Лилит решила продолжить семейное гостеприимство и традиции, но уже в качестве бизнеса. Халатяны переименовали свой ресторан-гостевой дом, назвав его «Под орешником» и открыли семейный бизнес.

Чтобы поставить свой гостевой бизнес Лилит помог АКБА Банк. Здесь она прошла курс обучения по бизнес знаниям и навыкам для начинающих предпринимателей.

«Тренинг стал для нас – участников курсов - источником мотивации. Прохождение курсов положило начало стабильной организованной работы, помогло научиться работать в команде. Это большое достижение. Когда ты молод, ты становишься немного амбициозным, и этот курс помогает мне взглянуть на бизнес и рабочий процесс с другой точки зрения, как бы более вдумчиво», - говорит молодая бизнес-леди Лилит.