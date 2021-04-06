Вторник, 6 Апреля 2021 18:30

АрмИнфо.Фонд армянской помощи (FAR) при поддержке организации профессионалов сферы здравоохранения (организация здравоохранения американских армян -AAHPO), а также совместными усилиями Министерства здравоохранения Арцаха и НПО "Прогрессивная медицина" запускает программу "Врачи для Арцаха".

Согласно сообщению FAR, цель проекта - восполнить нехватку специалистов в системе здравоохранения Арцаха, особенно после войны путем отправки туда ведущих врачей медицинских центров РА, проведения онлайн-тренингов для медперсонала НКР, а также мастер-классов с активным привлечением местных и зарубежных врачей.

Также отмечается, что согласно исследованию Минздрава Арцаха, в настоящее время в медицинских учреждениях существует потребность в около 70 специалистах, 20 из которых являются срочными. Отмечается, что дефицит кадров возник особенно в послевоенный период из-за оттока врачей.

"Первая группа, подавшая заявку на участие в программе "Врачи для Арцаха", 4 апреля выехала в Мартунинский район, где проработает от двух недель до шести месяцев. Затем их сменит новая группа врачей. Заработная плата и проживание врачей, выехавших в Арцах, обеспечивает Министерство здравоохранения НКР, а расходы, связанные с командировкой, покрывает Фонд армянской помощи при поддержке Фонда Раффи Ованнисяна и Армянской медицинской Ассоциация Америки"? - отмечается в сообщении.

Менеджер программ FAR в сфере здравоохранения Амбарцум Симонян сообщил, что по инициативе Раффи Ованнисяна, начиная с 2011 года, AAHPO при взаимодействии с FAR запустил программу обучения арцахских врачей. При этом он добавил, что послевоенный визит стал еще одной возможностью уточнить потребности системы здравоохранения, особенно с точки зрения профессиональных ресурсов, и обозначить возможности их решения через партнерские организации.