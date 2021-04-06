Вторник, 6 Апреля 2021 18:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что его отношения с армянскими военными нормализовались, армия вместе с кабмином работает над укреплением безопасности страны.

"Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны", - сказал глава правительства.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Пашинян настаивает, что назначенным главой генштаба вооруженных сил страны считается Артак Давтян, а не уволенный ранее Оник Гаспарян. Несмотря на то, что президент Армен Саркисян повторно не утвердил предложение Пашиняна о назначении Давтяна, по закону он вступает в должность автоматически. Гаспарян в свою очередь заявил, что "выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов". По мнению адвокатов Гаспаряна, их доверитель может исполнять свои обязанности начальника генштаба. Такой вывод защитник сделал из решения Административного суда о мерах по обеспечению иска Гаспаряна.