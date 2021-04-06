Вторник, 6 Апреля 2021 16:02

АрмИнфо.Сурен Григорян, 29 марта сложивший с себя депутатский мандат от фракции "Мой шаг", назначен заместителем министра юстиции Армении. Соответствующее решение, согласно официальному сайту правительства, подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 апреля.

Ранее Пашинян подписал решение о назначении на должность первого замминистра юстиции Кристине Григорян, освободив ее от должности замминистра ведомства. Теперь у министра юстиции 1 первый замминистра и 3 замминистра.

Отметим, что Сурену Григоряну 28 лет. В 2013 году окончил юридический факультет Армяно-российского (Славянского) университета, в 2015г. - магистратуру, в 2018г.- аспирантуру того же факультета. Кандидат юридических наук. Участвовал в совместных программах ЕС и СЕ " Круглый стол. Обсуждение арбитража" (2015г., Дилижан) и "Дни арбитража в Армении" (2016г., Ереван). С 2015 года является членом Палаты адвокатов РА. 9 декабря 2018 года избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Мой шаг". В браке не состоит.