Вторник, 6 Апреля 2021 15:51

АрмИнфо.АРФ "Дашнакцутюн" пока не определилась по вопросу участия во внеочередных парламентских выборах в Армении, ожидаемых в июне.

Так, координатор Движения по спасению Родины, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян в беседе с журналистами 6 апреля в Севане перед началом митинга, отвечая на вопрос о возможном участии АРФД в досрочных выборах в блоке со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, в частности заявил: "Партия АРФ Дашнакцутюн пока не приняла решение. Как только будет принято решение об участии в выборах, а также по формату участия, партия об этом сообщит".

Отметим, что Движение по спасению Родины в эти минуты в Севане проводит митинг.

Напомним, что 5 апреля второй президент Армении Роберт Кочарян в эфире передачи <Познер> российского <Первого канала> заявил, что в ходе предстоящих досрочных выборов намерен возглавить блок партий. В блок, по словам Кочаряна, войдут две партии.

Ранее, премьер-министр Армении анонсировал проведение 20 июня текущего года в стране досрочных парламентских выборов. Решение было обнародовано после консультаций с президентом и парламентскими силами Армении. Выборы пройдут по реформированному Избирательному кодексу, по пропорциональной системе.