Вторник, 6 Апреля 2021 14:54

АрмИнфо.Ряд организации гражданского общества Армении выступили с публичным обращением к главе ЮНЕСКО Одри Азуле с требованием незамедлительной отправки миссии Организации в зону нагорно- карабахского конфликта.

Так, в открытом письме, поступившем в АрмИнфо, представители гражданского общества, напомнив о Втором протоколе к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года и принятой в 2003 году Декларации ЮНЕСКО, касающейся преднамеренного разрушения культурного наследия, осудили преднамеренное разрушение Азербайджаном армянского культурного и религиозного наследия в Арцахе как в период 44-дневной войны (сентябрь-ноябрь 2020 г.), так и после ее окончания. Также обращается внимание ЮНЕСКО на грубые нарушения международного права, направленные на стирание армянских исторических корней в регионе, присвоение армянского культурного и религиозного наследия.

"Примечательно, что поведение властей Азербайджана свидетельствует не только о явном нарушении международных обязательств, но и также о цели постоянных пыток и унижений армянского народа, что является не чем иным, как провоцированием нового конфликта в период, когда Азербайджан формально находится в переговорном процессе.

Несмотря на небольшую, с географической точки зрения территорию, в Арцахе находятся важнейшие объекты наследия и значимые археологические ресурсы. В Арцахе около 4000 образцов армянской культуры, в том числе 370 церквей, 119 замков, памятников истории и культуры. Церкви были построены в период с 4 по 21 век. Ценные археологические объекты, из которых следует особо отметить древний город Тигранакерт в Арцахе, где находятся постройки периода с I века до нашей эры и до 13 века.

В настоящее время под контролем Азербайджана оказалось не менее 1456 армянских памятников истории и культуры. Среди них 161 армянская церковь, археологическая территория Тигранакерта, Азохская палеолитическая пещера, гробницы Нового Кармиравана, Мирик, Керен - различные археологические памятники - дворцы, мосты и исторические районы. Кроме того, на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, действуют 8 государственных музеев и галерей с 19 311 экспонатами, а также Шушинский музей ковра и Шушинский музей армянского драма, которые работали на частной основе", - говорится в заявлении.

В заявлении указываются серьезные и небеспочвенные опасения по поводу обеспечения сохранности исторического и культурного наследия, находящегося под контролем Азербайджана, особенно на фоне проводимой азербайджанской стороной в последние десятилетия политики систематического уничтожения армянского культурного наследия на своих территориях. В качестве примера подобных действий, приводится полное разрушение Азербайджаном древнего армянского кладбища в Джуге (Джульфе) в Нахиджеване в период с 1997 по 2006 год (в общей сложности 28 000 памятников, в том числе 89 средневековых церквей, 5840 хачкаров ручной работы, 22 000 древних стел) и разрушение армянских памятников в селе Цар Карвачарского (Кельбаджарского) района.

Представители гражданского общества также обратили внимание главы ЮНЕСКО на то, что Азербайджан на высшем государственном уровне занимается присвоением культурного наследия Армянской Апостольской церкви, посредством расчетливой политикой узаконивания ложных утверждений о якобы их албанском происхождении.

"История показала, что любое проявление нетерпимости к чужим ценностям цивилизации, умышленное повреждение или уничтожение культурного или религиозного наследия должно быть строго осуждено. Нападения на культурные ценности строго запрещены рядом международных документов.

Ввиду вышеизложенного мы подчеркиваем универсальный характер культурного наследия как <свидетеля> истории, неотъемлемой части самобытности людей, которую международное сообщество обязано защищать и сохранять для будущих поколений вне нынешних конфликтов", - говорится в открытом письме.

Также напоминается, что согласно статье 23 Гаагской конвенции 1954 г., Высокие Договаривающиеся Стороны имеют право обращаться в ЮНЕСКО за технической помощью в целях организации защиты своих культурных ценностей или любых других вопросов, возникающих в связи с применением Конвенция или правила ее применения.

"Организация обязана оказывать такую поддержку в рамках своей программы и ресурсов. Организация вправе по собственной инициативе вносить предложения по этому вопросу Высоким Договаривающимся Сторонам.

Нам известно, что 11 декабря 2020 года ЮНЕСКО приступила к выполнению своего мандата в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года, на основании которой Генеральный секретарь ЮНЕСКО выразил готовность учредить независимую техническую миссию для оценки состояния наиболее значимых культурных объектов Арцаха. Однако Азербайджан уже несколько месяцев искусственно блокирует этот процесс.

Таким образом, мы выражаем нашу серьезную озабоченность политикой Азербайджана, направленной на воспрепятствование эффективному участию ЮНЕСКО. Мы обращаемся к ЮНЕСКО, надеясь, что им будут предприняты решительные шаги и все возможные меры для эффективной защиты армянского наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, что особенно важно в условиях преднамеренного разрушения исторических памятников и искажения их самобытности", - подчеркивается в письме, под которым подписались свыше 25 организаций гражданского общества.

В числе подписавшихся: Фонд Психосоциальной помощи "Ареваманук", Фонды открытого общества; Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества "Гюмри - Прогресс" НПО; информационная общественная организация "ЭкоЛур"; антикоррупционный центр Transparency International и др.