Вторник, 6 Апреля 2021 14:34

АрмИнфо.За годы независимости беломраморная столица нашей Родины – Ашхабад, отмечающая в этом году своё 140-летие, не раз становилась местом проведения международных форумов, повестка дня которых включала актуальные вопросы современности. И это – ещё одно свидетельство высокого авторитета нашей страны на мировой арене, широкой поддержки её внешнеполитического курса, основанного на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и добрососедства.

Выступая на состоявшейся в минувшем году в Ашхабаде Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», посвящённой 25-летию нейтралитета страны, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что обретение Туркменистаном международно-признанного статуса постоянного нейтралитета стало для нашей страны важнейшим, без преувеличения, историческим событием. Оно предопределило направленность и содержание внешней политики Туркменского государства, оказало мощное позитивное воздействие на внутреннее развитие, выполнение масштабных национальных планов в экономике и социальной сфере, становление и укрепление демократических институтов.

За истекшие четверть века нейтралитет Туркменистана зарекомендовал себя как действенный механизм налаживания плодотворного сотрудничества, укрепления подлинно дружественных, добрососедских отношений между государствами и народами. Наглядным подтверждением тому служат принятые Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», а также о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета, и 2021 года – Международным годом мира и доверия.

Созидательный характер нейтралитета Туркменистана и положенные в его основу принципы находят всестороннее отражение в многогранной дипломатии нашего государства. Примером неоспоримого успеха этой стратегии можно с полным правом назвать партнёрство с Организацией Объединённых Наций, которому с обеих сторон придан стратегический характер.

Опираясь на накопленный богатый опыт взаимодействия, в последнее время этот традиционный диалог обрёл новое конкретное наполнение. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что независимый нейтральный Туркменистан не раз избирался вице-председателем сессий Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе 58-й, 62-й, 64-й, 68-й, 71-й и 75-й, а также в состав авторитетных структур и экономических институтов этой крупнейшей международной организации.

Сегодня в Ашхабаде на постоянной основе работает ряд специализированных агентств и учреждений Организации Объединенных Наций – Программа развития ООН, Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения, Управление по наркотикам и преступности, Фонд ООН в области народонаселения, Международная организация по миграции и др.

Знаковым событием в истории двустороннего сотрудничества стало открытие в 2007 году в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Сегодня взаимодействие Туркменистана с авторитетными организациями охватывает практически все основные сферы – от обеспечения безопасности до вопросов гендерного равенства, от экологической проблематики до защиты прав мигрантов. Под эгидой ООН в Ашхабаде неоднократно проводились международные форумы, повестка дня которых включала актуальные проблемы современности. В их ряду – Международная конференция государств Центральной Азии и Каспийского бассейна по вопросам разоружения, «Диалог высокого уровня между ООН и Центральной Азией по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН», Международная конференция «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», Глобальная конференция по устойчивому транспорту, Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII) и др.

Нейтральный статус открывает Туркменистану благоприятные возможности для участия в международной гуманитарной деятельности, в частности, оказании помощи беженцам и лицам без гражданства. Являясь постоянным членом Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, членом Международной организации по миграции, наша страна вносит немалый вклад в решение этой сложной глобальной проблемы. Это нашло своё отражение и в проведенных в Ашхабаде Международной конференции «Беженцы в мусульманском мире» и Международной конференции по миграции и безгражданству.

Присоединившись к ряду важнейших конвенций ООН, Туркменистан неуклонно следует выполнению принятых обязательств, постоянно демонстрирует готовность направить свой миротворческий и созидательный потенциал на достижение провозглашённых ООН Целей Устойчивого Развития.

Выдвинутые Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым инициативы, призванные способствовать консолидации общих усилий на таких направлениях, как формирование новой архитектуры энергетической безопасности, развитие транзитно-транспортных коридоров, преодоление последствий Аральского кризиса нашли полное понимание международного сообщества, что и было закреплено в соответствующих Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

Обладая крупнейшими в мире запасами природного газа, Туркменистан выступает сторонником справедливого и равноправного доступа к энергетическим ресурсам планеты. Одним из путей достижения этой цели является создание надёжной и стабильной системы энергетических потоков, учитывающей интересы всех участников.

В последнее время активизировалось взаимодействие Туркменистана с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Конструктивно развивается многоплановый диалог нашей страны с Европейским Союзом. Свидетельством тому служат десятки уже реализованных и реализуемых совместных проектов и программ, в том числе в области образования, охраны окружающей среды, экономики, управления водными ресурсами, демократизации общества, обеспечении прав человека.

В этом плане значимая роль отводится открытому в Ашхабаде в 2019 году Представительству Европейского Союза в Туркменистане, призванному придать импульс развитию сотрудничества, более действенный и эффективный характер, и в целом – содействовать успешной реализации новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Наша страна традиционно уделяет особое внимание тесному партнёрству с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, взаимодействие с которой носит долгосрочный характер и ведётся на системной основе. За последние несколько лет Центр ОБСЕ в Ашхабаде, в тесном сотрудничестве с Правительством Туркменистана, организовал ряд международных мероприятий по таким актуальным вопросам, как энергетическая безопасность, борьба с экстремизмом, противодействие использованию интернета в террористических целях, роль женщин в обеспечении безопасности и процессе развития и т.д.

Одно из направлений внешнеполитического курса - развитие отношений с государствами Содружества Независимых Государств. Ашхабад неоднократно принимал у себя встречи и форумы СНГ, в том числе заседания Совета глав государств и глав правительств Содружества. В 2012 и 2019 годах, являясь Председателем Содружества Независимых Государств, Туркменистан продемонстрировал самый серьёзный и ответственный подход к выполнению этой важной миссии, способствуя развитию плодотворных межгосударственных связей во многих сферах.

Целенаправленные усилия прилагаются к созданию общего экономического и гуманитарного пространства стран-членов Организации Экономического Сотрудничества, где Туркменистан принял председательство в этом году.

Обладая богатейшими природными ресурсами, весомым научно-техническим и кадровым потенциалом, за годы независимости Туркменистан сделал гигантский рывок в экономическом развитии. И сегодня наша страна успешно реализует масштабные программы в области индустриализации, диверсификации и цифровизации национальной экономики. Широкая поддержка частного бизнеса, благоприятный инвестиционный климат способствуют развитию внешнеэкономических связей государства, укреплению продуктивного партнёрства с ведущими мировыми компаниями, авторитетными финансовыми структурами.

Показательными в этом плане могут служить регулярно проводимые в Ашхабаде бизнес-форумы. Специализированные смотры, организуемые Торгово-промышленной палатой, отраслевыми министерствами и ведомствами, Союзом промышленников и предпринимателей, представляют интерес и с точки зрения обмена опытом, привлечения инвестиций и новых технологий, продвижения отечественных товаров на внешних рынках, налаживания прямых деловых контактов.

В этом году, ознаменованном 30-летием независимости Туркменистана, в Ашхабаде планируется организовать Международную конференцию высокого уровня, посвящённую теме укрепления многостороннего сотрудничества в целях достижения глобального мира и доверия, всеобщей безопасности и устойчивого развития. Также будут проведены VI Саммит глав прикаспийских государств, XV Саммит Организации Экономического Сотрудничества, другие международные форумы и конференции с участием зарубежных делегаций.