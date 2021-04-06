Вторник, 6 Апреля 2021 13:07

АрмИнфо.В Следственном Департаменте Службы национальной безопасности (СНБ) Армении завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденному по делу о государственной измене.

Как сообщает пресс-центр ведомства, выяснилось, что гражданин Армении, который ранее неоднократно посещал Турцию, был завербован в этой стране представителями азербайджанских разведывательных служб.

Вернувшись на постоянное место жительства, гражданин РА через проживающего в Турции знакомого передал номер своего мобильного телефона сотруднику зарубежной разведки. В результате, после телефонных разговоров, гражданин РА принял предложение представителя вышеуказанной вражеской организации за плату добывать и передавать информацию, которая могла навредить республикам Армения и Арцах, их территориальной целостности и внешней безопасности, а также содержала гостайну о вооруженных силах и сведения другого характера. Затем он подписал и через интернет отправил вышеуказанному представителю договор соответствующего характера, выбрал себе псевдоним.

Указанный гражданин РА в течение года собирал и передавал представителю иностранной спецслужбы информацию, содержащую государственную и служебную тайну. Информация передавалась лично или через жену, посредством Интернета. За свои услуги мужчина получил около $1500.

Гражданину Армении предъявлено обвинение по ч.1, ст.299-й (Государственная измена, - наказывается лишением свободы на срок от

десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой) УК РА, он арестован. Его жена обвиняется в пособничестве госизмене, к ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Обвиняемые признали себя виновными и дали признательные показания. Уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц 5 апреля 2021 года направлено прокурору с обвинительным заключением и будет направлено в суд для рассмотрения по существу.