Вторник, 6 Апреля 2021 13:05

АрмИнфо.Сегодня в азербайджано-российских отношениях есть разногласия, которые скорее всего, связаны с вопросом дислокации российского миротворческого контингента в Карабахе, который официально не имеет юридического обоснования.

Такое мнение 6 апреля на дискуссиях, организованных клубом "Артикл-3" выразил руководитель Департамента конфликтологии и миграции Института Мира и Демократии (Баку), известный политолог Ариф Юнусов.

По его словам, яркое свидетельство этому, тиражируемая в азербайджанских СМИ тема, связанная с "Искандерами". "Вы думаете, в феврале Ильхам Алиев защищал Пашиняна по вопросу Искандеров? Нет, очень ему надо. Тогда он поддерживал российскую сторону, поскольку не выгодна была дискредитация российского вооружения. А сейчас, процессы, которые мы наблюдаем по вопросу Искандеров в азербайджанских СМИ говорит о наличии проблем в российско-азербайджанских отношениях. Где-то Алиев и Путин не договорились, и не исключаю, что на кону стоит вопрос миротворцев", - сказал эксперт, указав на весомую роль России в региональных процессах.

Вместе с тем он коснулся и темы минных карт и военнопленных, выразив убеждение, что оба вопроса спекулируются как со стороны Азербайджана, так и со стороны Армении. "Армения - когда говорит, что якобы британские специалисты передали карты минных полей спецслужба Турции, а Азербайджан, когда обвиняет армянскую сторону в нежелании предоставить карты. Но, я как человек, работавший в этой отрасли, могу с уверенностью сказать, что никаких четко разработанных карт нет. Особенно во время последней войны, когда процессы протекали очень быстро. Не думаю, что кто-то сидел и рисовал карты", - сказал Юнусов.

По его словам, это касается и вопроса с военнопленными. Он указал на очевидность того, что этот вопрос используется для торга. "Всем понятно, что рано или поздно Азербайджан вернет всех военнопленных, но сделает это в обмен на что-то. И понятно, что этот вопрос будет решаться в пользу Алиева, который получит, что хочет", - сказал Юнусов, при этом он указал на отсутствие рычагов давления на Азербайджан со стороны крупных международных игроков, таких как США или ЕС. Эксперт считает, что сегодня такие механизмы есть лишь у российской стороны.

Говоря о будущей роли Минской группы ОБСЕ, азербайджанский эксперт подчеркнул, что безусловно она будет, но ее влияние сегодня или к примеру завтра будут не столь значительными, но конъюнктура может поменяться в будущем, и вполне возможно ее вес возрастет.

Он также убежден, что Россия прекрасно знала о готовящейся войне, и эта была реализация так называемого плана Лаврова. "При этом, Москва обозначила четкие красные линии за которые было не дозволено переступать - эта черта была Шуши. Сегодня Россия руками Азербайджана побила Пашиняна, но, где гарантии, что завтра, другими руками не будет побит Азербайджан. Особенно когда на кону нерешенный вопроса со статусом миротворческого контингента", - вопрошал эксперт, при этом добавив, что наивно думать, что конфликт решен. По его словам, он не решен и не будет решен еще долгие годы, и здесь главное, чтобы не было новой войны.

В целом Юнусов назвал позитивными те процессы, которые сейчас протекают вокруг Карабаха. Он констатировал важность продолжения переговоров, которые сегодня осуществляются на нескольких уровнях.

"Первый уровень геополитический - это Минская группа ОБСЕ. Переговоры в этом формате сегодня немного застопорились. Но нужно понимать, что есть скрытая от глаз часть айсберга для переговорного процесса. Да, лидер Азербайджана заявляет одно, мол посредническая миссия не эффективна, она себя изжила, но нужно понимать, что это направлено на внутреннюю аудиторию, и есть скрытая от глаз часть, которая более важна. Она заключается в том, что есть МГ ОБСЕ, и она никуда не исчезла, просто по ряду причин Европа и США проявляли пассивность. Но мы видим, что американцы уже активизировались, и это будут иметь продолжение", - сказал эксперт.

Второй уровень по его словам - это трехсторонний формат Армения-Азербайджан- Россия, который сейчас самый активный.

"И третий уровень - на него никто не обращает внимания, но для меня он самый важный. Азербайджан с 1994 года подчеркивает, что переговоры должны вестись исключительно между Арменией и Азербайджаном. Но, сейчас ситуация изменилась, и сторонам вольно или невольно нужно решать много социально-экономических вопросов и сейчас идут конфиденциальные переговоры между Азербайджаном и Карабахом. Уже две такие встречи прошли на севере Карабаха. И думаю это процесс будет продолжен", - сказал Юнусоф, добавив, что безусловно, сегодня много вопросов и неясностей, у сторон слишком разные подходы, и это не позволяет уверено говорить о будущем, но сейчас есть незримые контакты.

"Это не имитация процесса, как это было прежде. Сейчас протекают интенсивные переговоры, причем между сторонами. И результатом этих контактов, я думаю стала и поездка Ильхама Алиева в Шуши. Все мы прекрасно понимаем, что он попал туда по дороге через Красный Базар, а это значит, что были достигнуты гарантии безопасности с армянской стороной в обмен на что-то. К примеру, глупо полагать, что ливанская армянка была возвращена сразу после звонка Валентины Матвиенко. Такие вопросы решаются на другом уровне", - заключил эксперт.