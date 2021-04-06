Вторник, 6 Апреля 2021 12:45

АрмИнфо. Армения крайне заинтересована в закупке у России современного вооружения. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" премьер-министр РА Никол Пашинян отвечая на вопрос, планирует ли Армения продолжить закупки российского оружия, в частности, истребителей Су-30СМ и вооружения для этих самолетов.

По словам Пашиняна, Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно- техническое сотрудничество с Российской Федерацией, что вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух государств. "Принимая во внимание, что на территории Республики Армения созданы и функционируют в соответствии с межгосударственными двусторонними соглашениями две армяно-российские группировки - Объединенная группировка войск (сил) и Объединенная региональная система противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, и, кроме того, обе страны являются государствами­членами Организации Договора о коллективной безопасности, в формате которой также созданы войска (коллективные силы) и объединенные группировки, понятно, что Армения крайне заинтересована в поставках из России, чтобы иметь современное и совместимое, прежде всего, с Российской Федерацией и другими союзниками по ОДКБ, вооружение и боеприпасы", - отметил он.

По этим же причинам, как подчеркнул, армянский премьер, Армения также заинтересованы в том, чтобы поставки в республику вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для Вооруженных сил Российской Федерации. "Касательно указанного вами типа самолетов также отвечу утвердительно, поскольку это современные многофункциональные истребители, и их закупка предусмотрена как нашими двусторонними контрактно-договорными документами, так и программой развития национальных Вооруженных сил", - заявил он.

На вопрос, рассматривает ли Армения вопрос о новом российском кредите на покупку вооружения и военной техники, какое оружие нужно Еревану, и в каком году Армения планирует закрыть текущий оружейный кредит, Пашинян ответил, что решения по таким вопросам будут приняты в зависимости от результатов реформы армии, которую РА на данный момент проводит. "Не вижу смысла на данном этапе обсуждать источники и структуру финансирования в отрыве от целей и задач, которые предопределятся в процессе реформы армии", - заявил он. Что касается текущих кредитных обязательств, то, как отметил премьер, "естественно, они будут обслуживаться должным образом и в установленные сроки".