Вторник, 6 Апреля 2021 11:20

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении выявили 760 новых случаев заражения коронавирусом, что составляет 21,9% от числа граждан, сдавших тест. Согласно сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, по положению на 11:00 6 апреля выздоровело 712 человек, скончалось - 13.

Фактическое лечение в медучреждениях страны получает 15 713 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении провели 880 290 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 197 873 граждан (22,5%), выздоровел 177 601 человек (89,7%), количество летальных исходов достигло 3 627 (1,8%).