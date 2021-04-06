Вторник, 6 Апреля 2021 11:19

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что для установления прочного мира и восстановления экономического облика в регионе, Турции необходимо изменить агрессивную политику в отношении РА. Об этом он заявил в интервью собственному корреспонденту "Интерфакса" в Армении.

На вопрос, в какой степени сейчас процесс налаживания экономических связей в регионе зависит от политического фактора, в частности, от нормализации отношений с Турцией, Пашинян напомнил, что армяно-турецкая граница была в одностороннем порядке закрыта Турцией еще в 1993 году. Он указал, что Армения всегда выступала за нормализацию отношений с Турцией без предварительных условий, однако это отвергалось самой Турцией.

По словам премьера, подобная враждебная политика Анкары получила новый размах в ходе 44-дневной агрессии Азербайджана против Арцаха. В частности, Турция оказала Азербайджану прямую военно-политическую и военно- техническую поддержку, перебросив также в зону нагорно-карабахского конфликта иностранных вооруженных боевиков-террористов. "В этом контексте, для установления прочного мира и восстановления экономического облика в регионе, Турции необходимо изменить данную агрессивную политику в отношении Армении",- заключил Пашинян.