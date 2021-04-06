Вторник, 6 Апреля 2021 11:19

АрмИнфо.Характер армяно-российских отношений не зависит от исхода предстоящих 20 июня в Армении досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью "Интерфаксу".

"Армяно-российские стратегические союзнические отношения достаточно богаты и обширны. Они основываются на исторической близости наших дружественных народов. Характер данных отношений не зависит от исхода будущих внеочередных выборов", - сказал Пашинян в преддверии рабочего визита в РФ.

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Москве в среду, 7 апреля.

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.