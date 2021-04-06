Вторник, 6 Апреля 2021 10:44

АрмИнфо.Надлежащая и гарантированная защита армянского исторического и культурно-религиозного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль, была в числе ключевых вопросов повестки заседания Национальной комиссии Армении по ЮНЕСКО, прошедшая в Министерстве иностранных дел РА

Как сообщает пресс-служба МИД РА, председатель Национальной комиссии Армении в ЮНЕСКО, министр иностранных дел РА Ара Айвазян в своем выступлении напомнил, что в связи с азербайджано-турецкой агрессией и подписанным 9 ноября трехсторонним заявлением, наряду с другими гуманитарными вопросами, одним из ключевых задач остается надлежащее и гарантированное сохранение армянского исторического и культурно-религиозного наследия, а также предупреждение актов вандализма и обеспечение механизмов мониторинга на территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.

"Тысячи исторических, культурных и религиозных памятников на территориях Арцаха, перешедших под военный контроль Азербайджана, находятся под угрозой разрушения. Эти памятники, являющиеся вещественным доказательством многовековой истории армянского народа в регионе, представляют большую ценность не только с точки зрения армянского, но и мирового культурного наследия", - подчеркнул Айвазян.

Вместе с тем министр указал на реальность опасности уничтожения армянского культурного наследия Арцаха, учитывая многочисленные прецеденты их преднамеренного повреждения со стороны Азербайджана, многолетнюю антиармянскую политику и систематическое уничтожение армянского культурного наследия. По его словам, об этом свидетельствует и уничтожение около 28 000 памятников богатого армянского культурного наследия в Нахиджеване.

В своем выступлении Айвазян подчеркнул, что с первых дней азербайджано-турецкой агрессии была проделана вся необходимая работа, чтобы привлечь внимание международного сообщества к важности защиты исторических и культурных памятников Арцаха. Касаясь командирования миссии ЮНЕСКО в Арцах, глава МИД РА подчеркнул, что армянская сторона поддерживает конструктивный диалог с организацией, также активные усилия предпринимаются Генеральным директором ЮНЕСКО, первоначально объявившим о необходимости реализации утвержденной миссии в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенцией от 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Айвазян подтвердил приверженность МИД Армении деятельности по защите историко-культурного наследия Арцаха.

В свою очередь министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян рассказал о работах, выполненных ведомством по охране и защите памятников и музеев Арцаха, перешедшего под контроль Азербайджана. Думанян подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности и сохранности армянских культурных ценностей, которые являются общечеловеческими ценностями, всегда поднимается на соответствующих международных площадках, в контактах с партнерами. В ходе встречи участники обменялись мнениями о реализации программ, включенных в повестку дня заседания комиссии.