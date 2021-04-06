Вторник, 6 Апреля 2021 10:31

АрмИнфо.Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с французским депутатом Европейского парламента Франсуа-Ксавье Беллами поднял вопросы о немедленном освобождении и возвращении армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, при этом Татоян отметил, что власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс, стремясь, в том числе и причинить душевные страдания семьям вышеуказанных лиц.

Защитник подробно рассказал о серьезных проблемах с правами человека, вызванных вследствие неприемлемо быстротечных процессов связанных с определение границ в условиях очевидной угрозы войны со стороны Азербайджана против населения Армении и Арцаха.

При этом Татоян высоко оценил плодотворное сотрудничество с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом и возглавляемым им дипломатическим представительство. Стороны договорились углублять сотрудничество в сфере защиты прав человека.