Вторник, 6 Апреля 2021 00:36

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью программе «Познер», ответил на блиц-опрос «по Марселю Прусту».

Так, на вопрос, что он считает своим главным достижением?

Кочарян уточнил в личном плане или рабочем, констатировав, что в личном - это карьера.

«Чем Вы больше всего дорожите?

– дружбой.

Если бы Вы поймали золотую рыбку, и она бы Вам дала 3 желания, какими бы они были?

–отказался бы.

Какой недостаток Вы прощаете легче всего людям?

– трусость.

А какой недостаток Вы никогда не прощаете?

– предательство.

Каким человеческим качеством Вы дорожите больше всего?

– верность.

Дьявол предложил Вам бессмертие, причем без всяких условий, берете?

– нет.

Ваша главная сила?

– пытаюсь выбрать из двух, но скажу – решительность.

Ваша главная слабость

– нет таких, вернее – не хочу о них говорить. У меня есть враги, не хочу никого радовать.

Если Вы встретитесь со Все вышним, что вы ему скажете?

– сейчас или под занавес жизни?

Обычно встречаются со Всевышним уже когда жизнь кончилась

– я спросил бы у него – зачем всю жизнь испытывал меня на прочность», - подытожил Кочарян.