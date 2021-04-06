Вторник, 6 Апреля 2021 00:34

АрмИнфо. Наибольшая угроза Армении исходит от Турции, убежден второй президент Армении Роберт Кочарян. Так, в интервью программе "Познер" на Первом канале

Кочарян констатировал, что эта угроза экзистенциальная, историческая. «Турция воспринимается армянами как угроза, и мы воспринимаемся турками как угроза. Этим объясняется закрытая граница, отсутствие дипломатических отношений. Угроза в том, что Турция при открытии границы сделает всё, чтобы превратить Армению в нечто, подобное Аджарии», - считает Кочарян, по его словам это касается и турецкого присутствия и турецкого бизнеса.

Указав, что видит в этом определенную опасность, экс-президент констатировал, что историческая ориентированность Армении на Россию раздражает не только Турцию, но и американцев и многих других. «В плане перемены геополитических раскладов на Южном Кавказе в Армении очень активно работают силы, которые пытаются нагнетать ситуацию, пытаются обвинять Россию в проигрыше войны. Так называемые Соросовские организации, ставшие именем нарицательным, разнообразные неправительственные организации – эта когорта, пропагандирующая глобалистические ценности. И мы видим, как подтачивается основа нашей идентичности, как внушают, что нужно менять вектор ориентации, избавиться от стереотипов прошлого, и делается это в ежедневном режиме. Армения маленькая и небогатая страна, согласен, но ее географическое положение привлекает определенное внимание», - отметил экс-президент.