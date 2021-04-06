Вторник, 6 Апреля 2021 00:15

АрмИнфо. Были постэлекторальные события, был уже избран новый президент - речь не шла о сохранении мной своейвласти. Об этом второй президент Армении заявил в интервью программе "Познер" на Первом канале коснувшись событий 1 марта 2008 года.

«Мой срок подходил к концу. И 9 апреля 2008 года я сдал свои полномочия. Речи не было о сохранении мной власти. Были беспорядки, были столкновения с полицией, было введено чрезвычайное положение. Погибли 2 полицейских, и около 180 раненых. В основном осколочные ранения и ожоги от коктейлей Молотова. То есть все, что я сделал – это ввел чрезвычайное положение. Я обязан был это сделать, исходя из служебного положения», - сказал Кочарян.

В этом контексте напомнил о решение Конституционного суда, который неделями ранее признал статью 300.1 УК РА, по которому ему было предъявлено обвинение, антиконстуционным. "Буквально неделю назад Конституционный суд Армении признал антиконституционной статью 300.1 УК РА. Сейчас Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинение, но не думаю, что у них что-то получится. То есть понятие как может президент свергнуть конституционный строй... Я так и не понял сути. Мы три года говорили, что это просто абсурд, и наконец КС такое решение принял. Кстати, основываясь на заключениях Венецианской комиссии и Европейского суда по правам человека", - сказал он.

Кочарян также подчеркнул, что стремится к власти, и делает сегодня это, поскольку не видит тех, кто бы мог вывести Армению из той ситуации, в которой она оказалась. Он напомнил, что дважды ему удавалось это сделать. По его словам, в первый раз в Карабахе – тогда удалось не просто вернуть утерянное, но и создать пояс безопасности, территории вдвое превышающие, и то же было сделано в 1998 г в Армении, после того, как в 1997 г был приглашен премьер-министром. Экс-президент подчеркнул, что за 10 лет бюджет увеличился в 8 раз.

На замечание о том, что Марк Твен говорил о 3 видах лжи, одна из них – статистика, Кочарян констатировал – с 300 млн долларов в 1998 г бюджет увеличился до 2.5 млрд. в 2008 г. «Твена сюда не пристегнешь никак», - заметил экс-президент.

"10 лет я возглавлял страну, но являюсь беспартийным. Буду участвовать во главе блока партий, скорее всего, это будут две партии", - заявил он, однако не уточнил, какие именно партии создадут блок для участия во внеочередных выборах.

При этом он подчеркнул, что рассчитывает одержать победу на этих выборах.

Миграцию экс-президент объяснил тем, что люди уезжают не от хорошей жизни. «Исход населения из Армении история достаточно долгая. Война, еще с 1992 г. миграционное сальдо всегда было отрицательным. Единственные 3 года с положительным сальдо – последние 3 года моего президентства. Стали возвращаться семьями», - напомнил Кочарян, добавив, что вопросы безопасности, непонятных ориентиров, хаос в управлении внутри всегда вызывают в людях беспокойств, а длительное беспокойство переходит в тревогу.

На вопрос о том, не будут ли истолкованы его встречи в Москве как знак поддержки Путина, Роберт Кочарян парировал – «Вы думаете, это меня компрометирует?»

«Абсолютно, напротив. Только буду рад, если будут пытаться использовать. Я никогда не скрывал своего отношения к России. Очень много было сделано в годы моего президентства», - отметил экс-президент. Одновременно он подчеркнул, что для страны очень важен стабильный внешнеполитический курс и прогнозируемость.

Свое мнение Роберт Кочарян выразил и по вопросу разнообразных соцопросов в контексте выборов. «Чрезвычайно большой процент людей, которые отказываются вообще говорить о выборах», - отметил Кочарян, добавив, что можно взять деньги и заказ на социологическое исследование, но при таком количестве отказников реальный опрос проводить невозможно. Хотя есть даже не компании, а люди, продающие бренд этих компаний, которые что-то делают под видом соцопроса.