Вторник, 6 Апреля 2021 00:13

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян оценил на тройку положение Армении по 20-бальной французской шкале с точки зрения критичности. Причем всё, что ниже 10 баллов считается уже неудовлетворительным. Об этом второй президент Армении заявил в интервью программе "Познер" на Первом канале.

При этом он добавил, что это обусловлено рядом факторов: в первую очередь послевоенной ситуацией, очень тяжелый проигрыш в войне, психологический надлом общества, его раздвоенность или даже растроенность, глубочайшая апатия, проблемы в экономике и управлении. По его словам, нет ни одной сферы о которой можно положительно или относительно положительно высказаться.

«Ну как можно проиграть такую войну и иметь страну в нормальном состоянии, иметь общество в в нормальном состоянии. Надломлено всё», - сказал второй президент Армении, согласившись, что психологически это было неожиданно.

При этом, на уточнение ведущего, ожидал ли он такой войны, Кочарян отметил, что не только ожидал, но и предупреждал о таком развитии ситуации многократно и публично, через медиа – и руководство и общество. «Дело в том, что практически все эксперты говорили, что та политика, которая ведется в Армении неизбежно приведет к войне», - отметил он, добавив, что эксперты также предупреждали о неготовности Армении к войне, и о ее тяжелых, проблемных последствиях. Кочарян добавил, что меж тем власти Армении открещивались от этого.

Второй президент РА считает, что персональная ответственность за произошедшее на плечах премьер-министра Армении. «Несомненно, это премьер-министр Армении. Он несет персональную ответственность за всё, что произошло», - сказал бывший президент.

Кочарян, напомнил, что конфликт с Азербайджаном идет не первый год, однако, был переговорный процесс, предполагающий какое-то решение. « В последние годы, власти завели переговорный процесс в полный тупик. Это произошло по вине армянской стороны. Там, где прекращаются переговоры, начинается война. Понимание того, что мы вошли в очень опасную зону, которая могла бы вылиться в войну – было очевидно», - добавил бывший президент.

На уточнение, к чему же могли привести эти переговоры в лучшем случае, Кочарян отметил, что реально к обмену удерживаемых Арменией территорий, так называемых буферных территорий на статус Нагорного Карабаха, так сказать реализация Мадридских принципов. Он напомнил, что были серьезные буферные территории, вокруг которых можно было вести переговоры о статусе.

«Но, армянская сторона начала выдвигать новые требования, совершенно непонятные. Мы начнем с нулевой точки. Фактически предлагалось обнулить переговоры, которые велись фактически с 90-ых годов. Дальше больше – формула, никаких переговоров без участия представительней Нагорного Карабаха быть не может. Затем формула – «Карабах – это Армения и точка», то есть за очень короткий период произошло нагромождение каких-то постулатов, которые создали впечатление у всех, что армянская сторона уходит от переговоров», - сказал он.

На вопрос ведущего о том, что Армения тогда должна была понимать, что провоцирует войну, Кочарян выразил предположение, что не понимала. «Я так понимаю, это была примитивная попытка ухода от ответственных, тяжелых переговоров. Это было просто бегство от ответственного переговорного процесса, поскольку результаты имели бы тяжелые последствия для сторон с точки зрения имплементации», - сказал он.

В тоже время Кочарян согласился с мнением российского политолога Лукьянова о том, что единственным дееспособным гарантом безопасности в регионе является Россия, и ни Запад, ни ЕС не возьмут на себя ответственность. «Просто посмотрите, где находится Армения с точки зрения политических и военно-политических союзов. Лукьянов сказал то, что отражает реальность, и в Армении это понимают», - сказал второй президент, добавив, что это касается и региональных вызовов и угроз.

Кочарян также не исключил полной потери Арцаха, если бы не активное вмешательство и участие лично президента России Владимира Путина.

На уточнение, чем обусловлено столь тяжелое поражение войне, второй президент РА констатировал, что последние три года методично разрушалась боеспособность Вооруженных сил Армении, которая считалась самой сильной в регионе, по мнению экспертов.

«У новой власти Армении, пришедшей после так называемой революции, была патологическая боязнь армии, в том числе в силу личных причин – они не служили. Началась дискредитация участников первых боевых действий в Карабахе, это происходи очень активно. Начиная с дело 1 марта ( 2008 года - ред), коррупционные якобы дела - меж тем никаких следов коррупции не было обнаружено. Шла активная замена боевого состава войск за год до войны по полкового уровня, более того за последние 2.5 года три раза менялись начальники Генштаба Армении и глав Армии обороны Арцаха», - сказал второй президент РА.

Он также считает, что не все территории потеряны безвозвратно, по крайней мере, территории бывшей НКАО. «Думаю, не всё потеряно, есть возможность. По крайней мере, по части территорий, входящих в состав Нагорно-Карабахской автономной области. Как и каким статусом – сложный процесс, но возможности есть», - убежден Кочарян.

На уточнение, если он всё же придет к власти, не затаилась ли в нем идея реванша, он в частности сказа: «Состояние Армении и ее армии сегодня в целом не позволяют никому трезво мыслящему думать о реванше, но слишком несправедливый мир, не может не заставлять думать об этом. Это не сможет длиться долго. Должна быть всё же справедливость, если мы хотим поставить окончательную точку в конфликте, должно быть понимание справедливости».

Он также не согласил с тем, что Россия предала Армению. Кочарян отметил, что подобные утверждения не новы, были и до войны, и раскачивается теми, кто не доволен российской ориентацией Армении. Второй президент РА напомнил, что не Россия спровоцировала эту войну, более того, она сделала максимум, чтобы ее остановить, были возможности прекратить войну при более выгодных условиях на основе предложения российского лидера от 19 октября. «Но, премьер-министр Армении не взял на себя ответственность принять такое решение. Как он объяснил, побоялся, что народ бы его не понял и обвинил бы в предательстве. И из-за этого, мы потеряли в десятки раз больше», - сказал Кочарян, напомнив о наличии письменном рапорте Генштаба о том, что армянская сторона проигрывала. По его словам, фактически, премьер предпочел всё проиграть, чем принять на себя ответственность и иметь более выгодный договор.

Кочарян также считает, что 9 ноября у премьера РА уже не было другого выбора, кроме как подписать это заявление. «Вопрос несколько в другом. Война длилась 44 дня, было объявлено военное положение. 44 дня людям морочили голову, что мы побеждаем. Я знал, посвященные люди знали, но население оболванили. Люди были в шоке, ни одной успешной операции», - сказал второй президент РА, он также добавил, что не осуждает продажу Россией вооружения Азербайджану, поскольку оно было бы приобретено где-то в другом месте.