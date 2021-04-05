Понедельник, 5 Апреля 2021 17:54

АрмИнфо.5 апреля 2021 года состоялась онлайн встреча представителей Туркменского государственного кукольного театра и Ереванского государственного театра марионеток. Открывая видео встречу, Аймаммед Ишанкулиев, заведующий кафедрой актерского мастерства и сценической речи Театрального факультета Туркменского государственного института культуры выступил с приветственной речью и рассказал о деятельности кукольного театра Туркменистана.

С армянской стороны Рубен Абраамян, директор театра марионеток начал очень интересную виртуальную экскурсию по театру и показал своим туркменским коллегам все уголки театра, вплоть до уличного трамвайчика прямо перед входом в театр, где, со слов директора, в условиях пандемии ставят представления прямо на улице.

Рубен Абраамян очень интересно и наглядно представил историю становления театра марионеток еще с 1987 года, рассказал через какой кропотливый труд и долгий процесс проходят при постановке пьесы. Он также ознакомил своих туркменских друзей с репертуаром театра, где нашли место постановки как для детей, так и для взрослых, и народные сказки и постановки по мотивам известных мировых писателей. Рубен также показал конструкции на которых основываются куклы и раскрыл такие детали, о которых зритель, смотря представление, и не задумывается, как много для них делается.

В свою очередь туркменские коллеги рассказали, что в 2014 году с гастролями выступали в Ереванском государственном кукольном театре имени Ованеса Туманяна. С большим интересом выслушав про театр марионеток, проявили большой интерес к этому направлению театрального искусства, и отметили, что эта ознакомительная встреча преследовала цель для изучения некоторых деталей мастерства кукольников, создания самих кукол, процесса постановки пьес и становления театра марионеток в целом.

В завершении культурного видео моста, участники встречи поблагодарили Министерство культуры Туркменистана и Посольство Туркменистана в Республике Армения за возможность такой познавательной видео-беседы и пригласили друг друга посетить с гастролями и обмена опытом. В конце туркменские и армянские кукольники сошлись во мнении, что «нужно очень сильно любить кукол, чтобы суметь представить зрителю кукольный мир».