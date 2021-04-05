АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и международная платежная система Mastercard с 5-го апреля совместно запускают акцию #cashbackмарафон для всех держателей карт Mastercard.
В рамках акции Банк и платежная система Mastercard предоставляют возможность клиентам, активно оплачивая картой Mastercard Банка ВТБ (Армения) в торговых точках и по интернету, накапливать бонусные баллы и обменивать с cashback-ом.
Условия акции, следующие: необходимо совершать безналичные платежи с 5-ого апреля по 30-ое июня включительно посредством карт Mastercard Банка ВТБ (Армения), накапливать бонусные баллы за безналичные транзакции, совершенные в точках продаж и в интернет магазинах, и обменять бонусные баллы на сайте gifts.vtb.am с суммой cashback в размере 5% от суммы безналичных платежей или на 2 билета в кинотеатр.
Бонусные баллы накапливаются по следующему принципу:
Баллы не накапливаются на следующие транзакции: коммунальных платежи, переводы по картам, транзакции, связанные с азартными играми, платежи в гос. бюджет, платежи за страховку, дорожные чеки и другие транзакции в финансовых учреждениях.
В рамках акции 1 участник имеет право обменять свои бонусные баллы на cashback или билет в кинотеатр только 1 раз.
Срок действия акции- 05.04.2021-30.06.2021гг.
С подробностями об акции можно ознакомиться на официальном сайте Банка https://gifts.vtb.am/ru , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.