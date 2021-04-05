Понедельник, 5 Апреля 2021 17:51

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и международная платежная система Mastercard с 5-го апреля совместно запускают акцию #cashbackмарафон для всех держателей карт Mastercard.

В рамках акции Банк и платежная система Mastercard предоставляют возможность клиентам, активно оплачивая картой Mastercard Банка ВТБ (Армения) в торговых точках и по интернету, накапливать бонусные баллы и обменивать с cashback-ом.

Условия акции, следующие: необходимо совершать безналичные платежи с 5-ого апреля по 30-ое июня включительно посредством карт Mastercard Банка ВТБ (Армения), накапливать бонусные баллы за безналичные транзакции, совершенные в точках продаж и в интернет магазинах, и обменять бонусные баллы на сайте gifts.vtb.am с суммой cashback в размере 5% от суммы безналичных платежей или на 2 билета в кинотеатр.

Бонусные баллы накапливаются по следующему принципу:

1 бонусный балл- за каждый безналичный платеж, в размере 1000 драмов РА, совершенный в торговых точках/точках обслуживания на территории РА, а также в интернет магазинах,

1.5 бонусных балла- за каждый безналичный платеж, в размере 1000 драмов РА, совершенный в торговых точках/точках обслуживания за рубежом, а также на зарубежных сайтах,

минимальная сумма 1-ой транзакции для накопления бонусных баллов: 5000 драмов РА или эквивалентная сумма в иностранной валюте,

баллы не будут накапливаться на сумму, превышающую 500.000 драм РА, т.е. максимальное количество баллов за такие транзакции составляет 500 баллов.

на сайте gifts.vtb.am можно выбрать cashback в размере от 20,000 до 800,000 драмов РА или 2 билета в кинотеатр.

Баллы не накапливаются на следующие транзакции: коммунальных платежи, переводы по картам, транзакции, связанные с азартными играми, платежи в гос. бюджет, платежи за страховку, дорожные чеки и другие транзакции в финансовых учреждениях.

В рамках акции 1 участник имеет право обменять свои бонусные баллы на cashback или билет в кинотеатр только 1 раз.

Срок действия акции- 05.04.2021-30.06.2021гг.

С подробностями об акции можно ознакомиться на официальном сайте Банка https://gifts.vtb.am/ru , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.