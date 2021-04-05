Понедельник, 5 Апреля 2021 17:40

АрмИнфо.Бывший президент Армении Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, во главе блока партий. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"10 лет я возглавлял страну, но являюсь беспартийным. Буду участвовать во главе блока партий, скорее всего, это будут две партии", - заявил он, однако не уточнил, какие именно партии создадут блок для участия во внеочередных выборах.

18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.

Роберт Кочарян возглавлял армянское государство в 1998-2008 годах.