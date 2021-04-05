Понедельник, 5 Апреля 2021 17:39

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что генеральная прокуратура республики пытается переквалифицировать обвинения в отношении него, несмотря на решение Конституционного суда (КС).

"Буквально неделю назад Конституционный суд Армении признал антиконституционной статью 300.1 (по которой обвиняли Кочаряна - прим. ТАСС). Сейчас Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинение, но не думаю, что у них что-то получится", - заявил он 5 апреля в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Высший судебный орган страны в 2018 году принял в производство заявление от защиты Кочаряна, а также от суда общей юрисдикции Еревана о рассмотрении вопроса на предмет соответствия конституции статьи 300.1 УК Армении. 26 марта 2021 года КС признал эту статью антиконституционной. В связи с этим защита бывшего президента Армении представила ходатайство в суд общей юрисдикции с требованием прекратить уголовное преследование в отношении политика. 2 апреля генпрокурор Армении Артур Давтян обратился в КС в связи делом Кочаряна, оспаривая несколько статьей Уголовного кодекса (УК) республики, согласно которым прокуратура должна снять обвинение с экс-главы государства в связи с решением КС признать антиконституционной статью 300.1 УК республики ("Свержение конституционного строя"), по которой он обвиняется.