Понедельник, 5 Апреля 2021 17:37

АрмИнфо.Как ответственный член международного сообщества, занимающий ответственные посты во многих аспектах региональной политики, Румыния, полностью уважающая европейские ценности и основополагающие принципы международного гуманитарного права, занимает сбалансированную позицию по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом говорится в статье посла Армении в Румынии Сергея Минасяна по случаю 30-летия установления армяно-румынских дипотношений, опубликованное в Agerpres.

При этом дипломат констатировал, что эта позиция была еще раз подтверждена во время последней военной эскалации в Нагорном Карабахе, инициированной Азербайджаном при поддержке Турции. Он напомнил, что тогда румынская сторона выступила с призывами к мирному урегулированию конфликта в соответствии с позицией других стран ЕС, в рамках уже существующих форматов, в частности в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Минасян добавил, что благодаря своей роли в качестве важного члена Европейского Союза и НАТО в Большом Черноморском регионе, а также своему географическому положению Румыния рассматривается Арменией как ворота в Европу.

"А Армения, в свою очередь, готова внести свой вклад в экономическую и культурную вовлеченность Румынии в Кавказский и Евразийский регионы",- сказал посол, выразив убеждение, что неслучайно Румыния была в числе первых государств, ратифицировавших в 2018 году Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, которое вступило в силу 1 марта 2021 года. Минасян заметил, что важным форматом сотрудничества, в том числе на многостороннем уровне, является Восточное партнерство. "Румыния - одна из самых активных стран Европейского Союза, которая успешно продвигает программы Восточного партнерства. Армянская сторона во многом рассчитывает на поддержку и понимание румынских коллег в дальнейшем развитии этого формата сотрудничества, в том числе в новых геополитических условиях", - подчеркнул дипломат.

В заключение дипломат выразил надежду, что в этот юбилейный для Армении и Румынии год две страны укрепят экономические, культурные, научные и образовательные контакты между. "Эти три десятилетия дипломатических отношений символизируют, с одной стороны, хорошую возможность осознать прошлое этих отношений, а с другой стороны, они являются реальным началом для более плодотворного сотрудничества в будущем. Поэтому мы несем ответственность и обязаны придать новый импульс сотрудничеству между Республикой Армения и Румынией и разработать новые планы и перспективы на следующий период", - заключил дипломат.