Понедельник, 5 Апреля 2021 17:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-13:00 кварталы “Неркин Чарбах” и “Неркин Шенгавит”, кварталы “Норагавит” и “Аэрация” полностью, жилые дома 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24 на пр. Багратуняца, здание Полиции, частный дом второго президента РА Р. Кочаряна, спецотряд полиции, велоплощадка, Каток, ресторан “Воске амбуйр”, военный комиссариат Шенгавита, улицы Арагаца, Чехова, Шевченко, Ехбайрутян, Арташисяна, О.Овсепяна, Ширака, Шарури, переулок С.Таронца, улицы Папова, Маркварти, Тимирязова, Ованнисяна, Кармир Блур, улица Араратян и переулки Араратян полностью, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 жилые дома 2, 4, 4/1, 6 на улице Джугаи, жилые дома 4/1, 19, 21/1, 21/2 на улице Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; собственные дома на 7-ой улице Норка и на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; Кафедральный собор Святого Григория Просветителя, парк “Охакадзев” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 на улице Шираза, жилые дома 32, 36 на улице Шираза и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 1, 1б на улице Арцаха, собственные дома 97-144 на 11-ой улице, 1-23 на 30-ой улице, 1-28 на 34-ой улице, 1-16 на 36-ой улице в Ареше, жилые дома 29, 31, 33, 37 на улице Эребуни, собственные дома на улицах Прошяна, Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арабкира 17, 29, 37 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 65а на улице Орбели, жилой дом 18 на улице Киевяна, жилой дом 21 на пр. Азатутяна, жилые дома 1/18, 1/21 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Арагацотн, Нор Едесия, Нор Аманос, Уджан и Кош;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Арарат; частично поселок “Андраник” в горде Веди;

10:30-16:00 частично село Айгестан;

11։00-15։00 частично село Аревшат и села Бюраван, Ншаван;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 жилые дома 9-16, 41 в городе Бюрегаван; улицы 35, 36, 37 в общие Зовуни;

11։00-17։00 частично села Камарис, Гегашен, Нор-Гюх;

в Гегаркуникской области:

11։00–12։00 община Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։00-16։00 частично Тбилисское шоссе, село Техут, улица Парз лич в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:30-13:30 улицы Маштоца, Комитаса, Гусана Ашота в городе Горис;

11:00-15:30 частично село Тех;

11:00-16:30 частично село Шаки;

14:00-17:00 жилые дома 2, 6 на улице Сюник, жилой дом 2 на улице Татеваци в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.