Понедельник, 5 Апреля 2021 16:56

АрмИнфо.С 11 по 25 апреля, благодаря усилиям Донского союза армянской молодежи, в государственном музее "Россия - моя история" (г.Ростов-на-Дону) пройдет Мультимедийная экспозиция памяти жертв Геноцида армян в Османской империи "Геноциду-нет!".

"Считаем важным проведение данного мероприятия для мирового армянского сообщества. Весь наш народ оказался в тяжелейшем положении

из-за последствий арцахской войны, а также глубокого общественно-политического кризиса. Образ армян дискредитирован. Сегодня как никогда важно бороться с пропагандой противников, продвигать армянскую повестку и отстаивать историческую правду", - говорится в сообщении Донского союза армянской молодежи.

При этом подчеркивается, что особенность проекта в том, что команда из дизайнеров, историков, филологов и маркетологов больше года работала над проектом. "Нам потребовалось немало усилий, чтобы иметь возможность осветить столь острый вопрос и представить армянские интересы на такой площадке. Музей "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс в стране. Данное мероприятие является первым совместным проектом музеев из России и из Армении. Это важный политический шаг", - сообщили организаторы мероприятия.

При этом отмечается, что посетителей выставки ожидает Мультимедийная экспозиция, в которой историческая справка представлена с помощью новейших аудиовизуальных решений (интерактивные экраны, сенсорные столы, планшеты, музыкальное сопровождение, анимация), с головой погружает в атмосферу того времени, оставляя неизгладимое впечатление. Также в рамках проекта состоятся кинопоказы, посвященные данному событию.