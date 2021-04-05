|Евродепутат: Не дайте разрушить церкви Нагорного Карабаха!
|Участники очередной онлайн-встречи в области культуры – представители театрального искусства Туркменистана и Армении
|Банк ВТБ (Армения) и Mastercard запускают акцию #cashbackмарафон
|Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах во главе блока партий
|Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинения - Кочарян
|Посол: Румыния рассматривается Арменией как ворота в Европу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Усилиями Донского союза армянской молодежи в Ростове пройдет Мультимедийная экспозиция "Геноциду-нет!"
|Кремль анонсировал повестку переговоров Путин-Пашинян
|"Айпост" создал дочернюю компанию для осуществления грузовых авиаперевозок
|ЕГУ и НАН РА призывают президента Армении не подписывать закон "О высшем образовании и науке"
|IDBank предлагает самые гибкие и выгодные условия для ипотечных заемщиков
|С начала года Viber заблокировал в Армении более 1.2 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества
|Румыния включила Армению в список стран с высокими эпидемиологическими рисками
|Макунц: Турция, до последнего времени демонстрировала свое не дружественное и даже, враждебное отношение к Армении
|Глава МИД Армении и депутат Европарламента обсудили ситуацию в регионе после азербайджано-турецкой войны против Арцаха
|Пашинян подаст в отставку в конце апреля - Макунц
|Административный суд отклонил ходатайство представителя Никола Пашиняна об отмене меры по обеспечению иска по делу Оника Гаспаряна
|В Ереване состоится выставка-продажа вин "Кенац" - выручка будет направлена в Фонд страхования военнослужащих
|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
|Партия "Просвещенная Армения" не исключает - премьер может в какой-то момент отказаться от проведения выборов
|Очередной итальянский город осудил агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|Политтехнолог: Тер-Петросян пытается удержать Армению от несогласованных с Москвой внешнеполитических игр
|Армению накроет тропическим воздухом
|За сутки в Армении выявили 479 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 880 человек
|Вице-спикер армянского парламента: Мирное сосуществование с Турцией невозможно
|Франциск Первый в ходе пасхального обращения высказался за возвращение армянских военнопленных домой
|Граждане Болгарии реализуют свое избирательное право на избирательном участке, открытом в болгарском посольстве в Ереване
|Копыркин о применении "Искандеров": есть официальная позиция, которая достаточно четкая и на которую надо ориентироваться
|Главы МИД Армении и Таджикистана подписали двухлетнюю программу консультаций между внешнеполитическими ведомствами
|Движение за спасение Родины разблокировывает улицу Демирчяна в Ереване
|В Армении зафиксировано второе за сутки землетрясение
|Москва выступает за обмен пленными между армянской и азербайджанской стороной по принципу "всех на всех"
|Ереван присоединился к международной акции "Сад памяти"
|Глава российской дипмиссии в Армении приветствует любую инициативу, направленную на углубление российско-армянских отношений
|Айвазян и Казакбаев обсудили вопросы международной и региональной безопасности
|В Армении новый антирекорд по коронавирусу - 1 192 новых случаев
|В Ереване пройдут дни франкоязычного кино
|Абовян вновь может стать крупным индустриальным центром Армении
|Минздрав: В Армении выявили 10 случаев заражения коронавирусом с британским штаммом
|Президент Армении и посол России обсудили текущую повестку армяно-российских отношений
|Ара Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Юнайтед Травел» в рамках документарного бизнеса
|Кремль: Путин и Пашинян обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении
|Ереван: Военные преступления Азербайджана в ходе апрельской войны доказывают - Арцах ни в каком статусе не может находиться под юрисдикцией АР
|Кремль категоричен: "Искандеры" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
|Замглавы МИД: Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу
|Руденко: Надеемся, внеочередные выборы послужат отправной точкой для достижения долгосрочной стабильности в Армении
|Прогноз: Ожидать от будущего парламента революционных подходов в решении общенациональных задач не приходится
|Руденко: Достигнуты договоренности о поставках десятков тысяч доз российского препарата "Спутник V" в Армению
|Прогноз: Через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадут
|Руденко: Российский миротворческий контингент принимает меры для недопущения милитаризации зоны карабахского конфликта
|Москва: Формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль разрешении карабахского конфликта
|Генеральный прокурор Армении обратился в Конституционный суд по делу Роберта Кочаряна и других
|Посольство Туркменистана в Республике Армения проводит фотовыставку «Туркменистан – Родина мира и доверия»
|Затулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в Абхазии
|Ара Айвазян принимает участие в заседании СМИД СНГ
|Артак Давтян о применении "Искандеров": Информация не подлежит публикации
|Армения примет эстафету акции "Сад памяти"
|Читать больше
АрмИнфо.С 11 по 25 апреля, благодаря усилиям Донского союза армянской молодежи, в государственном музее "Россия - моя история" (г.Ростов-на-Дону) пройдет Мультимедийная экспозиция памяти жертв Геноцида армян в Османской империи "Геноциду-нет!".
"Считаем важным проведение данного мероприятия для мирового армянского сообщества. Весь наш народ оказался в тяжелейшем положении
из-за последствий арцахской войны, а также глубокого общественно-политического кризиса. Образ армян дискредитирован. Сегодня как никогда важно бороться с пропагандой противников, продвигать армянскую повестку и отстаивать историческую правду", - говорится в сообщении Донского союза армянской молодежи.
При этом подчеркивается, что особенность проекта в том, что команда из дизайнеров, историков, филологов и маркетологов больше года работала над проектом. "Нам потребовалось немало усилий, чтобы иметь возможность осветить столь острый вопрос и представить армянские интересы на такой площадке. Музей "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс в стране. Данное мероприятие является первым совместным проектом музеев из России и из Армении. Это важный политический шаг", - сообщили организаторы мероприятия.
При этом отмечается, что посетителей выставки ожидает Мультимедийная экспозиция, в которой историческая справка представлена с помощью новейших аудиовизуальных решений (интерактивные экраны, сенсорные столы, планшеты, музыкальное сопровождение, анимация), с головой погружает в атмосферу того времени, оставляя неизгладимое впечатление. Также в рамках проекта состоятся кинопоказы, посвященные данному событию.
|Евродепутат: Не дайте разрушить церкви Нагорного Карабаха!
|Участники очередной онлайн-встречи в области культуры – представители театрального искусства Туркменистана и Армении
|Банк ВТБ (Армения) и Mastercard запускают акцию #cashbackмарафон
|Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах во главе блока партий
|Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинения - Кочарян
|Посол: Румыния рассматривается Арменией как ворота в Европу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Усилиями Донского союза армянской молодежи в Ростове пройдет Мультимедийная экспозиция "Геноциду-нет!"
|Кремль анонсировал повестку переговоров Путин-Пашинян
|"Айпост" создал дочернюю компанию для осуществления грузовых авиаперевозок
|ЕГУ и НАН РА призывают президента Армении не подписывать закон "О высшем образовании и науке"
|IDBank предлагает самые гибкие и выгодные условия для ипотечных заемщиков
|С начала года Viber заблокировал в Армении более 1.2 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества
|Румыния включила Армению в список стран с высокими эпидемиологическими рисками
|Макунц: Турция, до последнего времени демонстрировала свое не дружественное и даже, враждебное отношение к Армении
|Глава МИД Армении и депутат Европарламента обсудили ситуацию в регионе после азербайджано-турецкой войны против Арцаха
|Пашинян подаст в отставку в конце апреля - Макунц
|Административный суд отклонил ходатайство представителя Никола Пашиняна об отмене меры по обеспечению иска по делу Оника Гаспаряна
|В Ереване состоится выставка-продажа вин "Кенац" - выручка будет направлена в Фонд страхования военнослужащих
|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
|Партия "Просвещенная Армения" не исключает - премьер может в какой-то момент отказаться от проведения выборов
|Очередной итальянский город осудил агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|Политтехнолог: Тер-Петросян пытается удержать Армению от несогласованных с Москвой внешнеполитических игр
|Армению накроет тропическим воздухом
|За сутки в Армении выявили 479 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 880 человек
|Вице-спикер армянского парламента: Мирное сосуществование с Турцией невозможно
|Франциск Первый в ходе пасхального обращения высказался за возвращение армянских военнопленных домой
|Граждане Болгарии реализуют свое избирательное право на избирательном участке, открытом в болгарском посольстве в Ереване
|Копыркин о применении "Искандеров": есть официальная позиция, которая достаточно четкая и на которую надо ориентироваться
|Главы МИД Армении и Таджикистана подписали двухлетнюю программу консультаций между внешнеполитическими ведомствами
|Движение за спасение Родины разблокировывает улицу Демирчяна в Ереване
|В Армении зафиксировано второе за сутки землетрясение
|Москва выступает за обмен пленными между армянской и азербайджанской стороной по принципу "всех на всех"
|Ереван присоединился к международной акции "Сад памяти"
|Глава российской дипмиссии в Армении приветствует любую инициативу, направленную на углубление российско-армянских отношений
|Айвазян и Казакбаев обсудили вопросы международной и региональной безопасности
|В Армении новый антирекорд по коронавирусу - 1 192 новых случаев
|В Ереване пройдут дни франкоязычного кино
|Абовян вновь может стать крупным индустриальным центром Армении
|Минздрав: В Армении выявили 10 случаев заражения коронавирусом с британским штаммом
|Президент Армении и посол России обсудили текущую повестку армяно-российских отношений
|Ара Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Юнайтед Травел» в рамках документарного бизнеса
|Кремль: Путин и Пашинян обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении
|Ереван: Военные преступления Азербайджана в ходе апрельской войны доказывают - Арцах ни в каком статусе не может находиться под юрисдикцией АР
|Кремль категоричен: "Искандеры" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
|Замглавы МИД: Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу
|Руденко: Надеемся, внеочередные выборы послужат отправной точкой для достижения долгосрочной стабильности в Армении
|Прогноз: Ожидать от будущего парламента революционных подходов в решении общенациональных задач не приходится
|Руденко: Достигнуты договоренности о поставках десятков тысяч доз российского препарата "Спутник V" в Армению
|Прогноз: Через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадут
|Руденко: Российский миротворческий контингент принимает меры для недопущения милитаризации зоны карабахского конфликта
|Москва: Формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль разрешении карабахского конфликта
|Генеральный прокурор Армении обратился в Конституционный суд по делу Роберта Кочаряна и других
|Посольство Туркменистана в Республике Армения проводит фотовыставку «Туркменистан – Родина мира и доверия»
|Затулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в Абхазии
|Ара Айвазян принимает участие в заседании СМИД СНГ
|Артак Давтян о применении "Искандеров": Информация не подлежит публикации
|Армения примет эстафету акции "Сад памяти"
|Читать больше
|Прогноз: Признание США Геноцида армян армяно-турецких отношений не изменит
|Прогноз: Ожидать от будущего парламента революционных подходов в решении общенациональных задач не приходится
|Прогноз: Через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадут
|Эксперт: Свобода слова в Армении уповает на президента
|Тюрколог: Отношения с Турцией без отказа Армении от международного признания геноцида невозможны
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности