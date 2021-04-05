Понедельник, 5 Апреля 2021 16:38

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху и интеграционные процессы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Седьмого апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении Кремля.

Также отмечается, что кроме того, имеется в виду обсудить актуальные вопросы развития российско-армянского стратегического парт-нёрства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.