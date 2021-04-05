Понедельник, 5 Апреля 2021 16:26

АрмИнфо. Ереванский государственный университет (ЕГУ) и Национальной академии наук (НАН) Армении выступили с совместным заявлением в связи с принятым Национальным собранием РА 24 марта текущего года законопроекта "О высшем образовании и науке", в котором призываю президента не подписывать документ, и отправить его на проверку конституционности.

Так, в заявлении отмечается, что изучение закона показывает, что существуют отдельные нормативные акты, которые достаточно проблематичны с точки зрения соответствия Конституции Республики Армения, в их числе среди прочего, следующие несоответствия:

"Предлагаемая законом модель управления вузами противоречит основным принципам правовой определенности и автономии вузов. Существенно сокращается число членов советов правления - до девяти человек, а более половины из них назначаются уполномоченным органом. То есть более половины членов советов правления должны быть представителями министра. Это является прямым нарушением принципа автономии вузов. Более того, уполномоченный орган в любое время может прекратить полномочия назначенных им членов, что делает Совет полностью зависимым от него. Кроме того, ректор вуза может быть избран пятью членами Совета правления, назначаемыми уполномоченным органом. По сути, ректор назначается уполномоченным органом, а выборы превращаются в фикцию. В результате государственные вузы полностью попадают в зависимость от политической власти. Кроме того, устанавливает возрастные ограничения для директора научной организации. Последний по исполнению 65 лет не может занимать административные и академические должности в университете. В законе также отсутствуют гарантии самоуправления Национальной академии наук. Закон создает основания для того, чтобы исполнительная власть могла ограничивать сферу самоуправления Национальной академии наук путем определения формального положения о ее самоуправлении. Изменение статуса Национальной академии наук законом влечет изменение статуса научных организаций, действующих под ее управлением и принципов деятельности, однако в документе отсутствуют необходимые переходные положения в связи с изменением статуса научных организаций, в результате чего Закон не соответствует принципу правовой определенности". "Учитывая важность зарегистрированных проблем, очевидные несоответствия Закона Конституции, возможные негативные последствия для образования и науки при их практической реализации, мы призываем президента Армении не подписывать этот Закон. Кроме того, мы просим главу государства обратиться в Конституционный Суд для выяснения соответствия отдельных положений Закона Конституции", - говорится в совместном заявлении, при этом подчеркивается, что оно открыто для присоединения к нему научно-образовательных организаций и структур. Напомним, что парламент Армении 24 марта во втором и окончательном чтении принял пакет законопроектов, предусматривающих дополнения и изменения в Законе "О высшем образовании и науке" и смежных законах. Пакет получил 79 голосов "за", 36 "против" и 2 "воздержавшихся". С целью повышения эффективности управления согласно проекту закона состав Совета вузов будет ограничен 9 членами. 5 из них будет назначать уполномоченный государственный орган, а 4 будут из вуза. Будет запрещено членство лиц, занимающих государственную или политическую должность. На обсуждение в первом и втором чтениях в проект были внесены изменения по вопросу выборов ректоров. Совет управления избирает ректора сроком на 5 лет, приказ о назначении исходит от руководителя уполномоченного органа. Раньше для кандидата на пост ректоры требовалось лишь наличие научной степени, теперь добавлено требование и научно- педагогической, научной и академической деятельности, как минимум в течение 5 лет. Так, депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян комментируя законопроект, выразила убеждение, он несет в себе политические месседжи и коды, крушит академические свободы и направлен против принципа суверенитета вузов. Она заявила, что тем самым власти пытаются создать "институт карманных ректоров".